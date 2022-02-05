Мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области 6 февраля

15:31, 05 февраля 2022, ПАИ

Мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области 6 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В воскресенье на территории региона ожидается облачная погода. Днем по Псковской области прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, температура от 0 до +3°C.

Ночью в регионе будет от -7°C до -2°C, ожидается небольшой снег, местами умеренный. Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду. На дорогах сохраняется гололедица.