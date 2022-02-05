Работы юных бежаницких художников отправили на конкурс в Чехию

17:14, 05 февраля 2022, ПАИ

Работы юных бежаницких художников отправили на конкурс в Чехию, сообщили Псковскому агентству информации в газете «Сельская новь» со ссылкой на преподавателя художественного отделения Бежаницкой ДШИ Александру Никитину.

Школьники приняли участие в юбилейном 50-м Международном конкурсе в Лидице. В этом году художникам предложили нарисовать работы на тему, связанную с музеями.

«Благодаря музеям мы в состоянии знакомиться с разнообразием мира и общей историей. В творчестве вы можете вдохновляться различными коллекциями, собиравшимися, хранящимися, изучающимися и экспонирующимися в музеях. Там можно найти все возможное», – сообщили организаторы конкурса. Среди прочего конкурсантам предложили пофантазировать на тему того, как может выглядеть воображаемый музей и что случилось бы, стань экспонаты живыми.