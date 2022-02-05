Митрополит Иларион заявил, что святая вода не может продаваться в православных храмах

18:24, 05 февраля 2022, ПАИ

Святая вода не может продаваться в православных храмах. Если где-то есть подобные случаи, прихожане должны сообщить об этом местному правящему архиерею, завил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Он добавил, что в храмах могут продаваться свечи, так как через их покупку верующие делают пожертвования на храм, без которых приходы не могут существовать.

Кроме того, церковные таинства не совершаются за деньги. Во многих храмах, по словам митрополита введены рекомендуемые пожертвования за совершение различных церковных обрядов и таинств, например крещения, венчания. Если человек не в состоянии заплатить эту сумму, то это не значит, что его или его ребёнка не покрестят, отметил Иларион.