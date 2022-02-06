В Twitter появилась новая функция «Понизить рейтинг»

22:29, 06 февраля 2022, ПАИ

Twitter сообщил о появлении новой функции «Понизить рейтинг».

В настоящее время воспользоваться нововведением можно только в веб-версии, но скоро она заработает в мобильных приложениях на iOS и Android.

Как заявили в Twitter, благодаря этой функции можно будет больше узнать о том контенте, который хочет видеть пользователь. Во время её тестирования выяснили, что в основном пользователи понижают рейтинг оскорбительных или неуместных ответов. При этом никто из пользователей социальной сети не может увидеть, кто понизил их рейтинг.

Некоторые пользователи считают, что таким образом компания пытается переложить ответственность за модерацию на них самих, другие – что это способ пресечь троллинг и харассмент.