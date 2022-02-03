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Экономика

Банки усилят контроль за денежными операциями граждан

До конца ноября банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов, чтобы оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать транзакции. Такую задачу поставило перед ЦБ правительство в дорожной карте по регулированию криптовалют, пишет газета «Известия».

Речь идет о внедрении методических рекомендаций ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан, которые были утверждены в сентябре 2021 года. Для борьбы с нелегальными транзакциями регулятор рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между счетами — более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.

Правительство поставило перед Банком России задачу до конца ноября имплементировать рекомендации в практику комплаенс подразделений российских банков, а также оценить результаты их применения и при необходимости внести корректировки. Таким образом, выполнение рекомендаций станет обязательным.

В ЦБ заявили, что рекомендации направлены против платежей участников «теневого» игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид. При этом не предполагается «тотального контроля» за операциями физических лиц, это не затронет малый и микробизнес, заверили в ЦБ.

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