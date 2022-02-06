Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине

07:35, 07 февраля 2022, ПАИ

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, пишут федеральные СМИ.

Таким образом, и по золоту, и по завоеванным наградам Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады.