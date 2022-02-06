Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине
Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, пишут федеральные СМИ.
Таким образом, и по золоту, и по завоеванным наградам Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады.
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