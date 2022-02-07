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Общество

На 17% сократилась численность волков в Псковской области за пять лет

За пять лет в Псковской области численность волков сократилась на 17%. Об этом заявил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире одной из радиостанций Пскова 7 февраля.

По его словам, сегодня в регионе существует проблема с активностью волков вблизи населенных пунктов. При этом, как заметил Виктор Мусатов, численность этих животных в регионе за последнее время не увеличилась.

«Объём добытых волков у нас также год от года растёт. За последние пять лет мы на 30 % увеличили добычу волков», - добавил Мусатов.

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