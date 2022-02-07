К 2027 году в Псковской области модернизируют все основные пункты пропуска на границе с Латвией и Эстонией
К 2027 году в Псковской области модернизируют все основные автомобильные пункты пропуска на границе с Латвией и Эстонией, сообщили Псковскому агентству информации в Росгранстрое.
На границе с Латвией помимо пункта пропуска «Бурачки» будут модернизированы погранпереходы Шумилкино (2022-2026 гг.) и Убылинка (2023-2027 гг.). На границе с Эстонией – Куничина гора (2022-2026 гг.). Работы будут выполнены за счет средств федерального бюджета.
Сейчас работы по модернизацию идут на МАПП «Бурачки», причем без приостановки его функционирования. Это связано с высокой степенью востребованности объекта, где через границу перемещается более 50% всех грузов, идущих через Псковскую область.
Заказчиком работ является подведомственное Минтрансу России ФГКУ Росгранстрой. Работы на объекте выполняет подрядная организация АО «Росэлектроника».
Завершены работы по бетонированию фундамента и цокольных панелей здания пропуска туристических групп. Продолжаются работы по армированию фундаментов зданий таможенного оформления, эксплуатационной и кинологической служб, бокса углубленного досмотра грузового транспорта. Задействовано 50 человека и 2 единицы тяжелой техники. Осуществляется строительный контроль и авторский надзор за ходом выполнения работ по строительству объектов пункта пропуска. Завершение реконструкции позволит увеличить пропускную способность МАПП «Бурачки» до 2400 транспортных средств в сутки, что на 17% выше существующей и отвечает тенденциям растущего грузопотока.
В связи с тем, что часть территории МАПП «Бурачки» выведена из процесса пропуска транспортных средств, возросла нагрузка на действующую часть пункта пропуска, что негативным образом отражается на состоянии дорожного покрытия. В целях обеспечения временных мер по организации беспрепятственного движения транспорта по территории пункта пропуска регулярно проводится локальный ремонт дорожного покрытия.
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