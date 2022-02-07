Осадки в виде мокрого снега ожидаются в Псковской области 8 февраля

13:51, 07 февраля 2022, ПАИ

8 февраля в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, ночью умеренные. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура по области -3…+2 градуса.

Атмосферное давление ниже нормы.