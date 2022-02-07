Осадки в виде мокрого снега ожидаются в Псковской области 8 февраля
8 февраля в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, ночью умеренные. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура по области -3…+2 градуса.
Атмосферное давление ниже нормы.
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