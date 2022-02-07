Три самых опасных участка дорог в Пскове перечислил начальник областного ГИБДД

14:32, 07 февраля 2022, ПАИ

Три самых опасных участка дорог в Пскове перечислил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семёнов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Местами концентрации ДТП, наиболее аварийными участками в городе стали улица Инженерная, 90В, улица Розы Люксембург, 22 и улица Советская, 13. Ещё одна точка находится за пределами Пскова: речь о трассе Псков - Изборск - граница с Эстонской Республикой.

По словам начальника ГИБДД, в этих местах установлены камеры фото- и видеофиксации, нанесена необходимая разметка, установлены фонари, экипажи ДПС уделяют этим улицам особенно пристальное внимание.

По области - 21 точка с потенциально опасными и опасными участками, в числе которых Псков, Печорский, Великолукский, Бежаницкий и Псковский районы.

При этом самыми частыми причинами ДТП по-прежнему остается игнорирование псковскими водителями правил ПДД: превышение скорости, несоблюдение очередности проезда, несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов. В меньшей степени ПДД нарушают пешеходы. В прошлом году в регионе зафиксирована гибель 15 человек под колесами автомобилей, 40 человек получили травмы. Зафиксировано 152 наезда на пешеходов, что на 14% меньше, чем в 2020 году.