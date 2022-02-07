Разницу между платными родами и родами по ОМС объяснили в Псковском перинатальном центре

15:59, 07 февраля 2022, ПАИ

Разницу между платными родами и родами по ОМС объяснили в Псковском перинатальном центре. Этому вопросу посвящён новый пост в Instagram медицинского учреждения.

Платные роды подразумевают под собой психологическую уверенность и комфорт, которые получит женщина на родах. Также в платные роды входит дополнительный перечень услуг: индивидуальный выбор врача и его присутствие в родильном зале в течение всего периода родов; предварительная встреча-консультация с врачом и обсуждение всех интересующих вопросов; сопровождение в любое время суток и день недели на период родов до перевода в отделение матери и ребёнка.

Когда начинаются роды, врач приезжает на весь период родов - и днём, и ночью. Кроме того, предоставляется индивидуальный родильный зал.

Также для мам проводятся дополнительные консультации с выбранным врачом в послеродовом периоде в течение 4 дней.

«Это часть услуг, которые входят в сервисные роды, - учтонили в перинатальном центре. - Для вашего удобства мы сделали несколько программ с разными услугами и ценами. Теперь вы можете выбрать тех специалистов, с которыми вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно, а также можно выбрать комплексную программу».

Более подробно о том, какие есть программы и что в них входит, можно узнать по телефону 8-981-350-18-41 – Мария (менеджер по сервисным услугам). Приём звонков в будние дни с 11:00 до 16:00.

«Специалисты нашего центра успешно проводят как платные роды, так и роды по ОМС. Для нас важно, чтобы мама и ребёночек были здоров. При этом личное сопровождение специалистов, особый комфорт и дополнительные услуги будут доступны только на сервисных родах», - уточнили в перинатальном центре.