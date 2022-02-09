О социально-экономическом развитии Островского района – в пресс-конференции Дмитрия Быстрова

14:21, 09 февраля 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция главы Островского района Дмитрия Быстрова. В ходе встречи он ответил на вопросы журналистов о социально-экономическом развитии муниципалитета, реализации инвестиционных проектов, качестве услуг ЖКХ, ремонте дорог, туристическом потенциале. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи.

Положительный год

– Рада всех приветствовать в нашем медиацентре Псковского агентства информации. Я напомню, что в течение этого года у нас в медиацентре запланировано проведение цикла пресс-конференций с главами муниципалитетов Псковской области. В рамках интервью планируется рассказывать о деятельности органов местного самоуправления в регионе, достижениях, реализуемых проектах и стоящих перед ними задачах. Сегодня мы поговорим с главой Островского района Дмитрием Быстровым. Дмитрий Михайлович, добрый день.

– Добрый день!

– Сомодератором пресс-конференции сегодня выступит главный редактор районной газеты «Островские вести» Нина Ильич. Нина Михайловна, рада вас приветствовать тоже.

Дмитрий Михайлович, подводим традиционно итоги года. Расскажите, пожалуйста, каких достижений удалось добиться в развитии Островского района в 2021 году? Какие результаты реализации национальных проектов? Какие объекты введены в эксплуатацию? В целом как прошёл прошлый год?

– В целом прошедший год можно охарактеризовать как положительный. Итоги положительные, невзирая даже на эти сложности с пандемией, с коронавирусом. Я считаю, что динамично год прошёл. Бюджет перевыполнен. Даже те планы, которые мы перед собой ставили в доходной части, перевыполнены. И самая важная составляющая бюджета – налоговая часть, собственные доходы муниципалитета, – также перевыполнена. Она составила почти 160 млн рублей. Памятуя о 2017 годе, когда мы подводили итоги 2016-го, эта цифра была на 40 млн меньше. Безусловно, мы понимаем, что есть процессы инфляционные. Но тем не менее абсолютно очевидно, что собственные доходы муниципалитета кратно увеличились. И это говорит о том, что налоговая база – а мы сейчас в первую очередь говорим о налоге НДФЛ, который поступает от зарплат, – динамично увеличивается. И такие показатели как раз демонстрируют, что создаются новые рабочие места, что идут инвестиции, что бизнесу если не очень комфортно, то, во всяком случае, неплохо работается на территории муниципалитета. И как прямое следствие – пополнение собственной налоговой базы.

Говоря об инфраструктурных вещах, поскольку многое было сделано за счёт национальных проектов, здесь тоже есть чем похвастаться. Это и нацпроект «Образование», мы говорили о ремонте образовательных учреждений, о «Точках роста». Это, безусловно, «Формирование комфортной городской среды» – здесь мы сделали две территории общего пользования, отремонтировали две дворовые территории. Также мы достаточно большие средства ежегодно вкладываем в дорожную инфраструктуру, вспоминаем сразу же национальный проект «Безопасные и качественные дороги». И те средства дорожного фонда, которые зачисляются в бюджет, в том числе акцизы, порядка 40 млн рублей, также были направлены на совершенствование, капитальный ремонт дорожной сети нашего муниципалитета.

То есть каждый год благодаря национальным проектам появляются новые объекты либо реконструируются существующие. Островичи, я считаю, могут оценить как раз в полной мере визуально и даже материально потрогать те новые мероприятия, те новые инфраструктурные изменения, которые мы проводили в 2021 году.

Конечно, были и негативные моменты. Наверное, мы бы сделали больше, если бы пандемия не вмешалась и в экономику, и в нашу обычную жизнь. Но тем не менее я считаю, что даже в этих условиях благодаря слаженной работе команды муниципалитета мы подводим положительные итоги 2021 года.

Диалог власти и жителей

– Дмитрий Михайлович, а если говорить о том, как выстроен диалог между органами местного самоуправления и жителями района, как бы вы его оценили?

– Положительно. Конечно, есть моменты, когда жители к чему-то относятся отрицательно, но это жизнь. Нельзя всем нравиться. Безусловно, у каждого есть своё мнение. Но ту конструктивную критику, которую мы порой слышим от наших граждан, лично, через соцсети, ещё где-либо, мы принимаем во внимание. Это не значит, что мы сразу всё изменим. Жизнь-то штука непростая. Тем более порой мы ограничены определёнными нормативными вещами – постановлениями, законами, кодексами, но вместе с тем мы слышим, мы реагируем на все обращения, которые поступают по телефону, по электронной почте, в соцсетях. Определённый мониторинг ведётся. Безусловно, есть к чему стремиться.

Поскольку желания и обращения жителей только растут, тем более когда сейчас большой популярностью пользуются и социальные сети, и «Инстаграм» в том числе, и количество, и возможности у людей также увеличиваются: задал вопрос – хочется получить быстро обратную реакцию. А штат-то администрации увеличиваться не будет однозначно. В этой связи, выполняя свою текущую деятельность, дать ответы на сразу большое количество вопросов не всегда получается за один день.

Обращений действительно много. Мы не всегда можем уложиться, условно, в сутки. Но мы первый уровень власти, который работает с населением напрямую, и не замечать людей, не замечать те вещи, которые они говорят, запросы, – это невозможно, это неправильно.

– А как бы вы оценили работу вообще чиновников, депутатов, органов власти района?

– Вы хотите, чтобы я оценку поставил?

– Да!

– Безусловно, наверное, четыре, четыре с минусом. Поскольку к чему-то всегда надо стремиться, к большему. Отлично? Отличной оценки, я думаю, не должно быть ни в одном муниципалитете. Поскольку всегда какая-то категория людей не будет услышана. Но, в принципе, я считаю, что на четыре с минусом. Это такой аванс определённый, чтобы стремиться к твёрдой четвёрке.

Об инвестпроектах

– Если уж говорить об итогах 2021 года, хотелось бы узнать, какие сегодня инвестиционные проекты реализуются в Островском районе, в настоящее время? Какие инвесторы вошли в прошлом году?

– Важный вопрос. Мы начинали с бюджета, с собственных доходов. Как раз чтобы инвестор заходил, чтобы эти собственные доходы увеличивались, надо создать им комфортные условия. Мы ещё в 2016 году подготовили определённый нормативный акт, наш, местный, где дали возможность инвесторам заключить инвестиционные определённые соглашения с администрацией района. На тот момент их было девять, если мне память не изменяет.

Что даёт это соглашение? Во-первых, это прямое сопровождение мной как главой района лично этого проекта. Если у инвестора появляются какие-то сложности, проблемы любого характера, сложности получения техусловий, присоединение к электросетям, где-то разрешение на строительство не получить, земляные работы, всё, что их беспокоит и на что косвенно порой или напрямую я могу повлиять, в первую очередь административные вопросы решить, – у инвестора есть мой телефон, мы связываемся напрямую.

Сейчас из этих девяти проектов уже есть ряд реализованных. В прошлом году завершилось строительство стоматологического медицинского центра, где будет в том числе детский стоматолог, и одно заведение общепита. Сейчас у нас в сопровождении осталось пять проектов. Чтобы вы понимали, объём инвестиций порядка 400 млн рублей на оставшиеся пять, и порядка 300 рабочих мест мы должны будем найти. А при условии, что у нас официальная безработица порядка 50-60 человек, ну меньше 100 точно, одна из самых низких в области, будет большой вопрос, где мы этих специалистов будем искать.

Безусловно, мы постоянно говорим, что есть ещё неофициальная безработица, но тем не менее если говорить сейчас о цифрах официальных, я думаю, что инвесторы будут испытывать определённые сложности с поиском специалистов. Более того, тот стоматологический центр, о котором я ранее сказал, ввели в эксплуатацию, сейчас ввиду того, что не найти специалистов, в первую очередь это с медициной связано. В большей степени, надо сказать, в пандемию определённые вещи… Там были из-за рубежа определённые договорённости, я просто хорошо знаю этот проект. Сейчас возникают сложности как раз из-за коронавирусных ограничений. Но яркий пример – сложности с поиском специалистов. Вроде деньги вложили, проект реализовали, а найти специалистов, чтобы они полностью включились в этот проект, нужно время. Поэтому в любом случае это задача власти. Мы проводим определённые встречи. У нас на территории города есть 11-й многопрофильный колледж, хорошее заведение, которое выпускает именно ребят рабочих специальностей. Из-за ограничений не получалось последние два года, но до этого мы приглашали работодателей, наших основных инвесторов, кому нужны кадры, и проводим такие открытые презентации для выпускников, чтобы они понимали, что можно из Острова не уезжать, что можно здесь оставаться, есть где работать. Есть и для Острова неплохие заработные платы, которые выше средней в нашем районе. Соответственно, нужно рассказать ребятам, что можно остаться в городе. Мы здесь говорим уже о демографии. Соответственно, инвестор понимает, что может получить себе рабочую силу. Пусть ещё не квалифицированную, поскольку это выпускники, им ещё надо руку набивать, что называется, но тем не менее это люди, и это молодёжь, что немаловажно.

Ремонт и благоустройство

– Вопрос реконструкции площади и сквера Клавы Назаровой в Острове очень волнует местных жителей. В рамках какого проекта будет проводиться реконструкция?

– Он волнует не только островичей, я думаю, он уже жителей всей области волнует. Много о нём говорят, но говорят неспроста, поскольку в прошлом, 2021 году только два муниципалитета области – Гдовский и Островский районы – стали победителями всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения», который проводится под эгидой Минстроя. Мы три года подряд заявлялись, у нас не получалось. И вот на четвёртый год комиссия всё же решила, что наш проект достоит награды, и Островский и Гдовский районы стали победителями от нашей области в этом конкурсе. Хочу сразу обратить внимание, что это не проект, как говорят и обсуждают как полноценный проект, это концепция. Мы заявлялись с концепцией, с набором мероприятий, пожеланий, которые бы мы хотели видеть в центре города. Сама концепция называется «Блики времени», поскольку у нас исторический ансамбль центральный представляет собой и цепные мосты…

– Уже, наверное, и всемирно известные…

– Да, уже они были, но, к счастью, после реконструкции обрели жизнь, прогремели. И церковь на островке, это и Троицкий собор, и переход этой исторической части в прошлый век, это Великая Отечественная война, это работа подполья, это наш Герой Советского Союза Клавдия Ивановна Назарова. Соответственно, надо вдохнуть что-то современное, чтобы был именно плавный переход. И эту концепцию мы заявляли. Причём заявляли мы её с перечнем мероприятий неслучайно. До этого сами жители обсуждали, и причём те, который сейчас обсуждают в соцсетях, что нет в центре общественного туалета, постоянно работающего, про детское кафе многие говорили, про то, что пора приводить в порядок территории, поскольку уже достаточно много времени прошло с создания сквера, площади Клавы Назаровой. Надо что-то менять, подделывать, у всего есть свой срок службы. И набор этих мероприятий мы просто изложили в этой концепции, как нам виделось на тот момент. И отправили. И победили. Сейчас будет проводиться разработка проектно-сметной документации. Это как раз уже то, что можно обсуждать. Когда появится проект, проектная документация пройдёт государственную экспертизу, там будет историко-культурная часть, там будет архитектурно-планировочная часть – какие элементы где можно ставить, там будет дендроплан, потому что многие переживают, что вырубят деревья. Никто не будет вырубать здоровые деревья, будут вырубаться аварийные, сухие. Безусловно, если где-то будет вырубаться это дерево, будет сажаться новое. Может, другого типа.

Проект, безусловно, мы вынесем на публичные слушания. Мы будем также обсуждать его с экспертами, с советом ветеранов. Конечно, мнение каждого учесть невозможно, но мнение большинства, и в первую очередь мнение экспертов, – вот что немаловажно. Мы все считаем себя порой экспертами, но каждый получал какое-то определённое образование, профессию. Так вот, пусть эксперты дадут свою оценку, и тогда уже можно будет что-то обсуждать. Я уже неоднократно говорил: пока я бы предложил островичам набраться терпения, дождаться утверждения проектно-сметной документации, чтобы посмотрели эксперты, и тогда уже включаться в вопрос обсуждения.

– Неасфальтированные дороги создают проблемы жителям, потому что летом – пыль, в распутицу – грязь. Например, такие проблемы есть на улицах Меркурьева и Матвея Егорова. Что планируется делать, чтобы это изменить?

– Принято решение, что мы сейчас изготовим проектно-сметную документацию, я думаю, даже в первом квартале этого года начнём, выделим этапы реконструкции этой дороги. Предполагается, что их будет три: это участок улицы Меркурьева, это участок от Освобождения, улица Матвея Егорова – второй этап, и третий этап будет самый сложный – это центральная часть, узкие места. Там, скорее всего, придётся организовывать реверсивное движение. Поэтому можно сказать смело, что в этом году начнутся работы по разработке проектно-сметной документации. И я думаю, что мы начнём первый этап этой дороги. Рано или поздно, в этот или следующий год мы дорогу переведём в категорию, и она будет заасфальтирована.

– В целом какие дороги будут отремонтированы в 2022 году?

– У нас сейчас есть по субсидии на дорожную деятельность порядка 50 млн рублей. И есть 8 млн 600 тысяч рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Я бы, наверное, сейчас не вдавался в конкретику, поскольку мы ещё ведём переговоры и с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству. Скорее всего, я очень сильно рассчитываю, что там перечень будет увеличен. К концу февраля мы этот итоговый перечень будем, что называется, иметь на руках. Сможем озвучить его для наших граждан.

– Большой объём работ!

– Да, он уже запланирован не меньше, чем в 2021 году. Можно сказать, что темпы даже чуть больше. У нас в 2021 году порядка 44 млн рублей, а здесь уже 50-58 млн рублей, то есть где-то на 14 млн рублей больше.

Островские бренды

– Есть ли какие-то бренды, производства на территории Островского района, которые, может быть, пока широко не известны, но они уже присутствуют? Может, они есть где-то в Питере, в Москве? Остров про них знает, а область – нет. Такое случалось? Можете назвать такие вещи?

– Такого, чтобы не знали, – вряд ли. У нас в пищевой промышленности пока похвастать нечем. Но вместе с тем у нас есть восемь промышленных предприятий, я сейчас сельское хозяйство не беру, которые известны на всю Россию. Допустим, группа компаний «Аванта». Они изготавливают в том числе медицинскую мебель, причём мебель такого высокого качества, которая находится и в дорогих клиниках, и в косметологии используется. Другие организации тоже выпускают. «Абразив» тут… Я не думаю, что это с точки зрения такой узнаваемости, как Остров, промышленные предприятия представляют. Если бы выпускали какой-нибудь квас или ещё что-нибудь, другую продукцию, это было бы более узнаваемо среди граждан, жителей. Поэтому сейчас мы можем похвастаться в большей степени промышленной продукцией. Но вместе с тем нельзя не сказать про «Идаванг». У них была африканская чума свиней, к сожалению, но надо отдать должное: на предприятии не сократили ни одного человека, в период, когда проводились мероприятия по очищению, по восстановлению, ещё весь штат держали на зарплате. «Идаванг» – узнаваемая компания, выращивает свиней на мясо.

– Лёгкая промышленность, насколько мне известно, тоже в Островском районе известная.

– Есть, да. Буквально на прошлой неделе была встреча с коллективами предприятий лёгкой промышленности. Это и швейное производство, мы ещё будем продолжать встречи.

– Давайте назовём местных героев!

– Это и «Мастерица», порядка 100 человек, и предприятие «Гарус». «Гарус» производит сумки, чемоданы. А «Мастерица» работает вкупе с «Псковполимером»: это и различные ботинки, утепление, они делают тканевую часть, ткань с утеплителем внутрь. А остальное – калоши и всё прочее – делает «Псковполимер». Есть организации. Но вот на тех восьми организациях, что я назвал, работает чуть более 1000 человек. Кажется, это немного. С другой стороны, в Острове проживает 20 с половиной тысяч человек.

Есть ещё организация «Хармс», она известна, я думаю, не только во всей Россию – во всём мире. Они делают экстракты различных лекарственных растений. Это и БАДы, и всё прочее. Их конкуренты – «Эвалар», мы все знаем, это серьёзные организации. Приятно то, что она находится на территории Воронцовской волости, в посёлке Воронцово. Кажется, вообще далеко от центра, тем не менее это такая точка роста для Воронцово и этой волости.

– Делают заготовки?

– Они заготавливают и делают выжимку экстракта, то есть появляется в такой баночке 50 граммов экстракта чаги, например. Берёшь полную чайную ложку, например, – и это суточная доза. И не надо, как мы видели чагу на дереве, что-то дробить, на тёрке тереть. Там не только целый комплекс лекарственных трав и растений, которые они делают, не только в виде экстракта, там и таблетированные. Хорошее производство, 100 человек работает.

Хотелось бы больше упор сделать на сельское хозяйство. Я начал про «Идаванг». Не хватает нам, мне лично как руководителю, какого-то инвестора, который бы работал с крупным рогатым скотом, молочное производство хотелось бы. Мы понимаем, что, в принципе, есть интересанты. Я сейчас не могу, не буду называть фамилии, имена и организации, прорабатывается вопрос. Хотелось бы ещё поставить как минимум один комплекс на 2,5 тысячи. Возможности для этого у района есть.

– Каким образом вы с инвесторами выстраиваете работу? Интернет, какие-то площадки, где вы предоставляете возможности?

– У нас есть инвестплощадки. Но знаете, про инвестора, который работает в сельском хозяйстве: тут его сложнее найти. Скорее, он сам откуда-то приходит. Те, которых я знаю, из наших действующих, областных предприятий и организаций, которые в сфере сельского хозяйства, мы, естественно, работаем. И удочку туда закинули. Может, когда-то что-то и получится.

– То есть самостоятельно инвесторов на удочку ловите.

– Да, но, как правило, они приходят сами. Как правило, они приходят из другого региона: либо им было некомфортно работать, либо они хотят расширить производство в другом регионе или муниципалитете. Но если приходят, мы очень долго держим за руку и не отпускаем.

– Убеждаете, да?

– От этого много зависит, от того, как встречают, от того, какие условия предлагают. Я говорю как есть. Конечно, если бы у нас очередь стояла, мы бы выбирали: тебе нельзя, а тебе можно – и какой-нибудь конкурс устраивали, где больше возможностей для бюджета мультипликативный эффект принесёт. Поэтому здесь именно таким образом приходится держать, удерживать, путём их удобства в работе, в общении, доказывать, что готовы к инвестициям, что мы готовы оказывать всестороннюю поддержку – в силу своих скромных возможностей, к сожалению.

– Но всё равно показывать, что возможности для развития у муниципалитета есть.

– Возможности есть. Однозначно есть.

Осветить город

– Дмитрий Михайлович, а я опять к проблемам. Поступает много обращений от островичей, касающихся освещения в городе. То и дело светильники выходят из строя, какие-то участки в городе погружаются во мрак. Я знаю, что этот вопрос постоянно у вас на контроле, вы часто обсуждаете его на своих рабочих совещаниях. Что предпринимается в этом плане?

– Больной вопрос. Даже, наверное, самый больной сейчас, который я вижу. Тем более до наступления лета, когда будет посветлее. У нас в 2018 году был заключён энергосервисный договор с «Ростелекомом». Более того, мы были первым, пилотным муниципалитетом, который на тот момент решил выполнить освещение города именно в такой манере. Энергосервис предполагал как раз закупку оборудования, его установку. Более того, мы парк светильников увеличили с почти тысячи до полутора тысяч, то есть осветили даже территории, которые никогда не освещались.

Суть энергосервисного контракта в том, что за счёт экономии на электрической энергии, которую мы ежегодно получаем, мы закрываем тело основного долга. И экономия значительная. И я думаю, если бы всё шло так, как должно было идти, без сбоев, мы бы уже к концу, может, не этого, но к середине следующего года энергосервис бы выполнили, не дожидались бы конца 2024 года, как он предусматривает. Но через год эксплуатации начались проблемы, которые выражались в выходе из строя самих светильников. Наблюдалось это в основном при неблагоприятных погодных явлениях, даже незначительных. Где-то подул ветер, пошёл снег, налипание – всё, что связано с электричеством, начинает выходить из строя. Где-то один, где-то целые улицы выходили. Пока были подменный фонд и воля «Ростелекома», они нам предоставляли эти светильники. Чтобы вы понимали, с 2018 года мы больше тысячи светильников заменили. Из парка полторы тысячи. Это очень много! Это говорит о какой-то конкретной системной проблеме. Причём энергетики, в свою очередь, предоставляют нам замеры и говорят, что в сетях всё в порядке. У «Ростелекома» тоже парк светильников на подмену закончился. Они тоже не могут нести постоянно убытки. И они сказали, что они больше, к сожалению, предоставлять не могут. А заложниками ситуации оказались люди и местные власти, поскольку по 131-му закону мы должны организовать освещение в городе.

Я обратился к губернатору, потому что вопрос сложный. И у меня была только единственная мысль в голове – это обратиться в суд с иском к «Ростелекому», поскольку условия договора не выполняются. Были мысли даже после обращения в суд закупить недостающие светильники. Чтобы вы понимали, сейчас порядка 390 светильников в городе не горит из 1 500. Это очень много. И этот иск подать к тому, кто будет виноват. Опять же сложно.

Поэтому губернатор поручил решить вопрос ответственным службам, сейчас создана региональная рабочая группа для решения этого вопроса. Она работает, мы всю необходимую информацию предоставили уже. Я надеюсь, что нам эту проблему удастся решить в досудебном порядке.

Модернизация объектов ЖКХ

– Дмитрий Михайлович, хотелось бы вернуться к событиям декабря. В начале декабря произошёл сбой в системе теплоснабжения, в связи с чем в некоторые дома перестало поступать тепло. В этот момент очень оперативно сработали сотрудники коммунального хозяйства, они занимались наладкой оборудования. Была создана межведомственная комиссия. А что на сегодняшний момент? Какие-то решения приняты в итоге?

– Проблема была. Выражаясь техническим языком, когда напряжение гуляет, для оборудования очень страшны даже не высокие скачки, а низкие, когда ниже нормы. Соответственно, вышли из строя, была там нештатная ситуация: к сожалению, она всегда происходит тогда, когда за окном минус 20. И повсеместно все котельные резко остановились, а потом включились. И после этого резкого включения отказала часть оборудования в центральной котельной (она особенно пострадала) и в Острове-3. Произошёл серьёзный сбой, и насосы отключились, и скважина отключилась. Произошёл гидроудар, и не один, в сетях теплоснабжения. И мы в течение четырёх дней в круглосуточном режиме эту проблему устраняли. Причем устраняли её, когда на улице был мороз. Сказать, что это была аварийная ситуация, нельзя, поскольку ни одна система разморожена не была. В квартирах нескольких домов было ниже нормативной температуры. Но котельная работала, теплоноситель поступал, по системе ходил, не было в квартире минусовых температур. Было, конечно, холодно: где-то 12 градусов, где-то 14. Люди действительно мёрзли, люди абсолютно в этом не виноваты. Но я считаю, что коммунальщики оперативно сработали.

Одно из решений комиссии, которая была, – обратиться на областной уровень, чтобы сделать реконструкцию электросетей в Острове. Это основная проблема, которая есть. Она, наверное, где-то частично связана и с уличным освещением, с такими перебоями в теплоснабжении, когда выходит оборудование из строя. Проблема такая была, мы об этой проблеме заявили, самостоятельно решить её мы не сможем. Будем ждать каких-то решений, чтобы такие ситуации не повторялись.

– Дмитрий Михайлович, а если в целом говорить о линии модернизации объектов ЖКХ, какие планируются действия в этом направлении, какие задачи есть?

– Основная задача сейчас – это Остров-3. Это комплексная модернизация всей инфраструктуры. Это и теплоснабжение, и водоснабжение, и канализование, и, наконец, привести в порядок горячее водоснабжение. Потому что там сейчас открытая система водоразбора, выражаясь простым языком, у тебя что в батарее – то из-под крана с горячей водой.

Уже идёт разработка проектно-сметной документации для каждого вида коммунальной инфраструктуры. С Фондом содействия реформированию ЖКХ мы работаем. И после того, как она завершится (я думаю, что в самое ближайшее время), мы уже будем заявляться непосредственно на инфраструктурные работы. И цифры там очень большие, там больше миллиарда рублей, поскольку это полная реконструкция всего бывшего военного городка Остров-3.

Кстати, в прошлом году там мы одну дорогу сделали, почти на 10 млн, от нижнего КП до поворота к штабу, метров 300, я думаю, участок хороший, который был в ненормативном состоянии. Все другие работы по благоустройству – надо потерпеть, подождать, когда выполним именно инфраструктурные вещи в ЖКХ. Чтобы не долбать потом новый асфальт, не вскрывать газоны, надо потерпеть, конечно. Хотя людям хочется сейчас. Говоря про прошлый, 2021 год, мы активно с Фондом содействия реформированию ЖКХ работаем, и на 50 млн рублей – это большая цифра – были выполнены работы в наших основных котельных: это центральная котельная № 1 и котельная № 4, которая осуществляет теплоснабжение в Острове-2.

Приезжайте в Остров

– В последние годы Островский район буквально выстрелил с точки зрения туристически привлекательного места. Что сегодня наиболее востребовано у туристов? Получаете ли вы откуда-то информацию, откуда приезжают гости, что им предлагаете, как в этом направлении планирует развиваться Островский район?

– Я всегда говорил и буду говорить, что наш регион, и в частности Островский район, имеет огромные перспективы с точки зрения туризма, поскольку, когда нет сырьевых ресурсов, надо пользоваться тем, что есть. А внутренний туризм – это очень важно. Мы ещё в 2016-2017 годах добились включения Острова в проект «Серебряное ожерелье». Мы тогда уже начали думать, какие объекты, почему парк – почему набережная сейчас появилась. К счастью, мосты – это вообще большой плюс. Но мы не только этим занимались. Если вы заметили, в другие регионы ездите, у нас во всех точках въезда в нашу область – со стороны Санкт-Петербурга, со стороны Новгорода, с южной стороны, со стороны Великих Лук, со стороны Печор – висят баннеры «Приезжайте в Остров». Не знаю, видели вы или нет, но во всяком случае определённая реклама, что Остров вас ждёт, есть что посмотреть. Я вам скажу, что это работает. Это работает, и мы даже обсуждали это с коллегами из других регионов, они, говорят, были удивлены. А многие говорят: мы приехали потому, что ехали в Псков из Санкт-Петербурга, увидели, запомнили, и потом из Пскова, находясь в праздники несколько дней, мы ездили в Остров. Удивлены были мостами и всем прочим. Конечно, впереди ещё много работы.

Почему мы говорим про реконструкцию центральной площади, почему там должны появиться места сувенирной продукции, может, даже наших местных умельцев, мастеров.

– Точки общепита – это ведь тоже важно.

– Да, конечно! Безусловно. В этом году мы сделали хорошую стоянку для автобусов, для туристов за нашим Троицким собором. И тротуар как раз около, чтобы люди могли перейти на мосты от автобуса. Тут спасибо губернатору. И инфоцентр планируется на территории. Если позволят эксперты сделать, то сделать как раз рядом с центральной площадью, чтобы туда туристы могли заходить и получать всю необходимую информацию. Много работы впереди.

Говоря про географию, куда едут, первая точка притяжения – конечно, это Псков, потому что едут все в Псков, а потом уже в Остров. Но ту задачу, о которой я говорил и пять лет назад, и, в принципе, к ней приближаемся, – сделать Остров туристическим центром с одной ночёвкой, мы, в принципе, к этому готовы. Тот набор инфраструктуры, в первую очередь туристической, но и материально-техническую забывать нельзя: мы близимся к тому, что в рамках такой точки Остров рано или поздно всё равно будет. Тем более позволяет и гостиничная сеть: не скажу, что сверхдостаточно, но есть приличные, «Остров-парк».

– У вас есть даже не только то, что посмотреть, но и чем заняться. Известны сплавы по реке – это тоже такая интересная тема для туристов. Поэтому можно задержаться и не на один день.

– Поэтому приезжайте в Остров! Приезжайте в Остров, будем рады видеть.

– Дмитрий Михайлович, вы говорите, что у вас достаточная гостиничная сеть. А я навскидку могу назвать только две гостиницы – «Остров-парк» и муниципальную гостиницу в центре города. У меня вопрос о последней: будет ли она доводиться до уровня гостиницы, в которой можно приятно остановиться?

Второй вопрос мой о другом – о том, что в этом году в Псковской области будет ремонтироваться 33 школы, одна из них, насколько я помню, в Островском районе: речь о Воронцовской школе идёт. Есть ли уже перечень работ, что именно будут ремонтировать в Воронцово?

– Муниципальной гостиницы давно уже нет, она этот статус потеряла. Там есть частное лицо, которое занимается. В планах, конечно, привести её в состояние повышенной комфортности. Безусловно, там нужны определённые вложения, но люди к этому готовы.

Не стоит забывать, что у нас в центре есть ещё одна гостиница, на улице 25 Октября, она на 40 мест. Не так далеко находится база «Юность», куда можно приехать. Она, можно сказать, носит спортивный характер, там таких удобств, как в «Остров-парке», не будет. Но тем не менее, думаю, для кого-то это вполне себе ничего.

И есть два проекта. Один проект – это строительство гостиницы рядом с микрорайоном «Строитель», где у нас раньше горводоканал размещался. Частник выкупил, и у него в мыслях именно строительство гостиницы.

И нам от Минобороны перешло общежитие в Острове-2, трёхэтажное. Есть мысли бюджетную гостиницу построить.

Про Воронцово: буквально на днях проходил селектор, мы как раз в перечне муниципалитетов по ремонту школ, где проблем практически нет. У нас в прошлом году, к счастью, к концу года была сделана сметная часть и проект капитального ремонта. Почему говорю «к счастью»: коллеги, которые имели сметы начала-середины года, после роста цен очень сильно просели, и сейчас они вынуждены выбирать из того комплекса работ, что в первую очередь сделать либо смотреть, что можно добавить из бюджета. Но наши те 20 млн рублей, которые сейчас в сметной части фигурируют, – там комплекс работ: окончательная замена всех оконных блоков, фасадные работы, работы в системе теплоснабжения, замена радиаторов. И внутренние косметические. Выражаясь простым языком, мы в хорошем смысле добьём школу в Воронцово и забудем с точки зрения материально-технических вложений. Хотя, если вспомнить, года четыре назад у нас и пищеблок был на улице, дети зимой ходили кушать за 200 метров. Сейчас у нас прекрасный пищеблок внутри школы. Будет выполнено остекление нормальными стеклопакетами вместо окнон, из которых дует. Таким образом, это будет хорошее, комфортное образовательное учреждение, и будет оно, я уверен, уже в этом году.

Инициативные граждане

– Помимо того, что есть способ привлечения в район денег от инвесторов, есть ещё один механизм – это когда у нас активные граждане объединяются в ТОС, что тоже способствует улучшению инфраструктуры, со своими проектами выходят, получают на них деньги. Расскажите, есть ли в Островском районе такой положительный опыт? Может, у вас вообще какие-то передовики среди жителей, которые прямо искрят идеями, пишут проекты днями и ночами?

– Есть и такие. У нас, как в Греции, всё есть. Передовик, если мне память не изменяет, Валентина Павловна Шарыгина – это общественный помощник губернатора, она ещё в 2019 году первая заявилась на ТОС. Они отсыпали стоянку для машин, сделали детскую площадку. Было такое первое ТОС, первая ласточка. Сейчас у нас уже 22 реализованных ТОС. И мне очень нравится, что наши главы волостей, где сельские территории, где, наверное, самые сложные вопросы с точки зрения возможностей финансовых, включились в процесс, там есть проекты…

Я скажу даже больше: наверное, половина этих проектов – на сельских территориях. Как раз люди видят, что это реально, что это работает. И уже пошла конкуренция! Это востребовано, это важно. И когда приходишь, с людьми встречаешься (это тоже важно), говорят: во дворе проблемы, нам бы тут заделать. Раньше ты начинаешь ломать голову, где это в рамках дорожного фонда, благоустройства, потому что других возможностей не было. А сейчас смотришь, какая-то активная женщина, или мужчина, или пожилые люди: «А вы не хотите ТОС создать?» – «А что это?» – «Это дают до 200 тысяч рублей, и вы бы здесь не только площадку сделали, вы бы себе ещё и скамейку поставили, зону отдыха, мангал, чтобы шашлыки делать». – «А что, так можно?» – «Можно». Причём мы-то как органы местного самоуправления всегда помогаем в написании этих проектов. Ни один проект из этих 22 самостоятельно этими людьми не был написан. В любом случае мы помогаем людям, объясняем, что и как. Посчитайте: если 22, но там разные суммы, были и 100 тысяч, и 200, это большая сумма получается.

Мы никогда никому не отказываем, у нас сотрудники в полной мере и даже больше справляются с этими задачами, помогают людям. Это наша задача.

– В эту деятельность вовлечено, если по возрасту брать, население какое? Более возрастное? Либо среди инициаторов у нас есть те, кто по возрасту относится к молодёжи?

– Есть молодёжь. Есть совсем молодёжь, может быть 17-20 лет. Разного возраста. Тут в первую очередь те же главы волостей подыскивают инициативных людей. Инициативным можно быть и в 20, и в 70, и в 30, это такое состояние души – хотеть что-то менять, что-то делать. Инициативные жители как раз разных возрастов, поэтому здесь представлены разные люди. Возраст разный, главное – инициатива.

Болеем за наших

– Дмитрий Михайлович. В завершение – о спорте. Олимпиада в Пекине, наши виды спорта, зимние, любимые. За кого болеете? Что предпочитаете сами? Может, на лыжах катаетесь, если катаетесь, то где? И несколько слов о базе «Юность»: что там сейчас происходит, нуждается ли она в какой-то модернизации, что-то назрело, какие-то изменения?

– Действительно, визитная карточка Островского района – не только цепные мосты, но и база «Юность», лыжно-биатлонный центр. Конечно, хотелось бы модернизации.

Если вы помните, мы в 2017 году готовились к чемпионату мира среди юниоров. К сожалению, когда политика в спорт вмешивается, ничего хорошего из этого не получается. И мы были готовы! Даже все злые языки, которые сетовали на то, что не получится, – сделали мы все. Спасибо и инвесторам, и спонсорам, и тем, кто был вовлечён в процесс.

У нас существует огромная потребность и в новом восстановительном центре. По новым требованиям ремонтировать существующее – это неправильно. Более того, уже давно был выделен участок отдельный, три гектара, тогда и проект разрабатывали – это год 2013-й или 2014-й. К сожалению, остановилось на тот момент, не пошло дальше по различным причинам. Я тогда занимал другую должность. Но есть прекрасная трасса, одна из лучших в Европе, есть стрельбище. Более того, сейчас у нас появились детское стрельбище и мишени.

Буквально на прошлой неделе мы обсуждали как раз «Лыжню России». Я надеюсь, она пройдёт, несколько в другом формате, не как обычно, чуть с меньшим количеством участников, но пройдёт.

Мы также обсуждаем сейчас, как прививать спорт ребятам младшего возраста, третий-четвёртый классы, чуть, может, старше. Уже по школам прошлись. Нужна основа, кого тренировать. Потому что результаты, которые есть, оставляют желать лучшего. Нужно именно молодёжь набирать. Поэтому мы этим сейчас занимаемся.

По «Юности», если мы говорим про современные центры, то там не хватает хорошей гостиницы, хорошего зала и каких-то восстановительных моментов. В ближайшее время я буду к губернатору обращаться по этому вопросу, здесь есть над чем поработать, но всё будет начинаться с концепции, с проекта. Будет проект, как это развивать, тогда, соответственно, будет движение и дальше.

Говоря про Пекин, конечно, болеть будем за нашу команду. Видите, опять политика, опять наших где-то из-за коронавируса снимают, кого-то не допускают, у кого-то с визами проблемы. Плохо это! Есть же такой термин – неспортивное поведение. Вот здесь неспортивное поведение демонстрируют, к сожалению, политики. А это неправильно. Спорт должен оставаться спортом.

Говоря про себя, про лыжи, тут случился ряд травм, поэтому если чуть-чуть на лыжах походить, не спеша – ещё можно, а что-то активное изобразить уже будет тяжело.

– А поболеть?

– Поболеть? Конечно, болеть будем за наших. Походить нормально, ещё что-то, в зал сходить…

– Какие зимние виды спорта вам ближе?

– Биатлон. Это же самый зрелищный вид, как ни крути! Я думаю, что хоккей в том числе.

– Мы, девочки, любим фигурное катание.

– Я за себя говорю. Поскольку не хочу никого обидеть, но это зрелищно. Этапы, стрельба, постоянно какой-то накал – это так держит.

– Максимально в напряжении!

– Да, в напряжении, и когда болеешь за наших…

– Олимпиаду смотрите?

– Безусловно, и болеем за наших. И надеюсь, результаты будут.

– Мы верим в это, что результаты будут. Я хотела бы подвести главные итоги нашей беседы, спросить, какие главные задачи ставите перед собой на этот год. Вы много уже говорили сегодня о планах, но, может, какие-то приоритеты бы выделили?

– Хотелось бы максимально отремонтировать дорожную сеть. Хотелось бы обратить внимание на дворовые территории, поскольку не позволяет ряд программ, которые раньше были, ремонтировать именно дворы, а там много проблем.

Говорили как раз про спорт, про «Юность» – хотелось бы там каких-то сдвигов, движения, положительных именно с точки зрения результатов, и ребята чтобы занимались. Мы этому именно сейчас уделяем большое внимание.

И безусловно, те инвестпроекты, которые сейчас есть в работе: чтобы хотя бы два проекта, я думаю, там есть предпосылки, реализовались и чтобы мы увидели это как работающие организации или предприятия. Это одни из самых важных задач, которые я перед собой ставлю. Задач ещё целая куча! Ещё с освещением хотелось бы разобраться до конца. И конечно, реализовать проект центральной площади.

– Я хочу поблагодарить Дмитрия Михайловича за то, что приехал к нам, так подробно ответил, спасибо большое, что раскрыли нам некоторые секреты Островского района, какие-то притягательные точки. Мы обязательно к вам туда приедем в гости, зовём всех туристов, которые приезжают в Псков, посетить Островский район обязательно. Спасибо большое ещё раз.

– И вам спасибо.