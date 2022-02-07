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Псковский курсант стала призером международного конкурса студенческих научных работ

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Юлия Семенова стала призёром конкурса «Цифровая трансформация и права человека: тренды, вызовы, решения», итоги которого подвели в Санкт-Петербургском университете ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации рассказала в псковском филиале вуза.

На конкурс было представлено более ста студенческих работ из образовательных организаций России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Научная работа «Правовое воспитание и правовое просвещение современной молодежи в условиях цифровизации» курсанта Псковского филиала Академии ФСИН России заняла 3 место в номинации «Теоретико-исторические и правовые исследования».

«На сегодняшний день одним из приоритетных направлений современной государственной политики России является формирование высокого уровня правовой культуры населения, традиций безусловного уважения к закону, правопорядку и суду в эпоху глобальных научно-технических достижений. В связи с этим тема научной работы актуальна, и ее автор постарался показать важность совершенствования правового просвещения и воспитания молодежи в условиях цифровизации», – отметила доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Ольга Мельникова, являющаяся научным руководителем призера конкурса.

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