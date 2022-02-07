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Общество

Иммунолог назвал условие для отказа от вакцинации «Спутником V»

Отказаться от вакцинации против COVID-19 «Спутником V» можно, если препарат просрочен даже на несколько дней, заявил кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с телеканалом «Москва 24».

Специалист рекомендовал пришедшим на прививку гражданам уточнять у медработников срок годности препарата. Крючков напомнил, что производители вакцин ежемесячно проверяют качество препаратов из эталонной тестовой партии. Такая процедура по прошествии времени позволяет увеличить срок годности для препаратов других серий, заметил эксперт.

Незначительная просрочка препарата не может спровоцировать серьезных последствий, но Крючков уверен, что прививаться вакцинами с истекшим сроком годности опасно. При введении в организм просроченного препарата может начаться деградация активного вещества с образованием промежуточных продуктов, которые не принесут пользы и не защитят от вируса.

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