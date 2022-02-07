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Студенты ПсковГУ познакомились с искусством и традициями Смоленской области

Студенты и преподаватели кафедры дизайна Псковского государственного университета с двухдневной программой посетили город-герой – Смоленск. Участники поездки познакомились с городом, историческими местами, искусством и традициями в Смоленской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В первый день состоялась обзорная экскурсия по городу на семи холмах – Смоленску, с посещением Свято-Успенского кафедрального собора и картинной галереи города. В галерее экскурсанты ознакомились с картинами из собрания известной собирательницы, мецената – княгини Марии Клавдиевны Тенишевой. Также в коллекции музея были представлены работы местных художников и скульпторов.

На второй день программы группа знакомилась с традициями ремесел и искусства. Участники посетили сразу два музея-усадьбы. Первой усадьбой было имение композитора Михаила Ивановича Глинки в селе Новоспасское. Здесь студенты ознакомились с традиционным укладом жизни в имении, побывали в девичей комнате с прялками и рушниками, посетили рабочий кабинет композитора и комнату с птицами – главными, как говорил сам Михаил Глинка, его учителями.

Поездка завершилась экскурсией в Талашкино-Флёново – имение княгини Марии Клавдиевны Тенишевой. Здесь она создала сельскую школу, в которой обучала детей чтению, письму, счету. Для изучения кустарного искусства она создала специальные мастерские, где девочки плели кружева, ткали орнаменты, которые потом носили на своей одежде, как особую ценность, парижанки. Было и гончарное ремесло, резьба по дереву.

Много помогал и преподавал в школе Сергей Малютин – автор первой русской матрёшки. В Талашкине бывали и работали живописцы Михаил Врубель, Сергей Малютин, Николай Рерих, Константин Коровин, Александр Бенуа и Илья Репин. Большая часть экспонатов музея-усадьбы представлена в оригиналах учеников сельской школы. Гуляя по территории имения, студенты и преподаватели увидели сохранившуюся мозаику Рериха на Духовской церкви, а также яркий пример модерна – Теремок, украшенный узорчатой резьбой по мотивам русских былин и сказок.

Поездка в Смоленск состоялась в рамках проекта ER58 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в Пскове и Выру». Целью проекта является развитие сети бизнес-контактов между предпринимателями Пскова и Выру, поддержка начинающих и действующих предпринимателей, которые изготавливают высококачественные продукты, опираясь на местную культуру и традиции.

Публикация подготовлена при финансовой поддержке программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период с 2014 по 2020 год. Содержание данной публикации является исключительной ответственностью ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» и ни в коей мере не является отражением позиции стран-участниц программы и Европейского Союза.

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Вебсайт Министерства финансов Эстонии: https://www.rahandusministeerium.ee/et/interreg

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