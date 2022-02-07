Александр Кузьмин прокомментировал заявление журналистки об исключении российских фигуристов из Олимпийских игр

17:53, 07 февраля 2022, ПАИ

Известный псковский спортсмен, мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин прокомментировал заявление журналистки об исключении российских фигуристов с соревнований зимних Олимпийских игр. Комментарий он дал в эфире программы «Олимпийский дайджест» 7 февраля.

Напомним, канадская журналистка призвала убрать фигурное катание из программы Олимпиады из-за доминирования России

«Я думаю, мы должны убрать из Олимпийских игр все виды спорта, в которых доминирует та или иная страна. Фигурное катание следует убрать из-за России. Конькобежный спорт – из-за Нидерландов. Бобслей должен отсутствовать на Играх, потому что в нем задают тон немцы. Больше никаких лыжных гонок, потому что есть Норвегия», – написала Сара Дженкинс в твиттере.

«Должна быть мотивация, чтобы тренироваться больше. Нужно стремиться. Уверен, что все спортсмены, которые выходят на арену, хотят показать лучший результат. То, что делают наши [российские спортсмены], - это большой труд. Честь и хвала нашим спортсменам», - сказал Александр Кузьмин.

По его словам, есть уверенность, что Олимпиада «начинается с фигурного катания». Александр Кузьмин заверил, что в течение дня несколько раз проверяет медальные зачеты, и важно, чтобы российские спортсмены «поднимались как можно выше».

4 февраля в Пекине стартовали XXIV зимние Олимпийские игры. Они продлятся до 24 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта.

Фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе в женском одиночном фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине и вывела Россию на первое место.