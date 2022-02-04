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Спорт

Церемония открытия Олимпийских игр началась в Пекине

Торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр началась на национальном стадионе в Пекине. В шоу принимают участие три тысячи актеров. Прямую трансляцию события ведёт телеканал «Россия-1».

Руководителем церемонии стал кинорежиссер Чжан Имоу, который был трижды номинирован на «Оскар». Сама церемония условно поделена на несколько частей. Это в первую очередь художественная часть, парад участников Олимпиады, клятва спортсменов и подъём знамени МОК, а также зажжение огня.

Зрителей также ждёт и ставшее уже традиционным шествие знаменосцев. От каждой страны будет представлено по два спортсмена – мужчина и женщина, что связано с политикой гендерного равенства, которую продвигает МОК. Знаменосцами российской команды на Олимпиаде – 2022 в Пекине станут трёхкратная чемпионка Европы, серебряная медалистка Олимпийских игр в Сочи, конькобежка Ольга Фаткулина и победитель чемпионата мира, олимпийский чемпион, хоккеист Вадим Шипачев.

Организаторы также планируют удивить мир во время зажжения олимпийского огня. Так, китайцы пообещали, что в этот раз это будет произведено наиболее нестандартным способом за последние 100 лет. Не обойдётся церемония и без шоу фейерверков, отмечают организаторы.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине в этом году разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах в семи видах спорта.

Отметим, что Псковское агентство информации специально к открытию Олимпиады–2022 запускает новый проект «Олимпийский дайджест», участниками которого станут известные псковские спортсмены и тренеры. Первая прямая трансляция «Олимпийского дайджеста» состоится уже сегодня вечером.

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