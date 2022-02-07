Трансляция второго выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест»
В рамках очередного выпуска «Олимпийского дайджеста» медиацентр ПАИ посетит известный псковский спортсмен, мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин.
Вместе с ним обсудим выступление российских спортсменов в Пекине, олимпийские новости и курьёзы. Больше новостей об Олимпиаде читайте в нашем сюжете.
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