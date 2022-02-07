Девять школ Псковской области перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

19:58, 07 февраля 2022, ПАИ

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На 7 февраля девять школ в Псковской области переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Об том сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Введены ограничительные мероприятия по ОРВИ и дистанционное обучение детей в следующих образовательных учреждениях региона:

в средней общеобразовательной школе № 1 города Порхова;

в средней общеобразовательной школе № 3 города Порхов;

в Пустошкинском центре образования (продлили дистант);

в Локнянской средней школе;

в Себежской средней общеобразовательной школе (продлили дистант);

в Себежской основной общеобразовательной школе;

в Невельской средней школе № 5;

в Опухликовской средней школе Невельского района;

в Бежаницкой средней школе (продлили дистант).

Также на дистанционное обучение из-за COVID-19 переведена специальная (коррекционная) школа города Порхова.