Девять школ Псковской области перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ
На 7 февраля девять школ в Псковской области переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Об том сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Введены ограничительные мероприятия по ОРВИ и дистанционное обучение детей в следующих образовательных учреждениях региона:
- в средней общеобразовательной школе № 1 города Порхова;
- в средней общеобразовательной школе № 3 города Порхов;
- в Пустошкинском центре образования (продлили дистант);
- в Локнянской средней школе;
- в Себежской средней общеобразовательной школе (продлили дистант);
- в Себежской основной общеобразовательной школе;
- в Невельской средней школе № 5;
- в Опухликовской средней школе Невельского района;
- в Бежаницкой средней школе (продлили дистант).
Также на дистанционное обучение из-за COVID-19 переведена специальная (коррекционная) школа города Порхова.
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