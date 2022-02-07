Сотрудники ДПС подтвердили опьянение водителя, протаранившего автобус в Печорском районе

21:07, 07 февраля 2022, ПАИ

Сегодня водитель автомобиля Chevrolet протаранил рейсовый автобус Setra. ДТП произошло в Печорском районе при повороте на Новый Изборск. Авария обошлась без пострадавших. Водитель Chevrolet утверждал, что не сидел за рулём в момент аварии.

Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян. Ранее очевидцы только предположили нетрезвость водителя.