Сотрудники ДПС подтвердили опьянение водителя, протаранившего автобус в Печорском районе
Сегодня водитель автомобиля Chevrolet протаранил рейсовый автобус Setra. ДТП произошло в Печорском районе при повороте на Новый Изборск. Авария обошлась без пострадавших. Водитель Chevrolet утверждал, что не сидел за рулём в момент аварии.
Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян. Ранее очевидцы только предположили нетрезвость водителя.
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