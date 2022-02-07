В Печорском районе водитель иномарки протаранил рейсовый автобус

19:32, 07 февраля 2022, ПАИ

Водитель автомобиля Chevrolet протаранил рейсовый автобус Setra. Об этом написал Telegram-канал «Псковская сводка».

ДТП произошло в Печорском районе при повороте на Старый Изборск. В автобусе пострадавших нет.

На момент написания новости водитель Chevrolet отказывался от оказания медицинской помощи. По свидетельству очевидцев, он находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель иномарки утверждает, что не находился за рулём авто в момент аварии.

На месте ДТП работают спасательные службы, бригада скорой помощи. Ожидается прибытие дорожной полиции для детального разбора инцидента.