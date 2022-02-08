Мокрый снег и небольшой минус ожидается в Пскове 8 февраля
8 февраля в Псковской области ожидается облачная погода. Днем в большинстве районов пройдёт небольшой снег, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Ночью также пройдёт небольшой снег, в отдельных районах умеренный, утром 9 февраля в отдельных районах с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений, ночью южных направлений умеренный. Температура -0...-3.
В Пскове днем небольшой снег, ночью умеренный, утром с мокрым снегом. Температура 0...-2 градуса. В Великих Луках небольшой снег. Температура -1...-3 градуса.
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