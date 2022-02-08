Псковичей просят помочь с заменой сена в зооприюте «Лесопилка»

09:08, 08 февраля 2022, ПАИ

Псковская областная общественная организация «Зоозащита» просит помочь с заменой сена в будках собак в приюте «Лесопилка». Пост опубликован в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

На территории приюта находятся 68 будок. «Замена мокрого сена на сухое - очень трудоемкое и времязатратное дело. А менять надо срочно. Тянуть до выходных нельзя. Помогите, пожалуйста. Вы сами увидите, какое блаженство испытывают собаки, когда в их домиках сухая, уютная, пушистая кроватка», - обратились зоозащитники к псковичам.

Приют «Лесопилка» расположен в Пскове на улице Новгородской, 7.