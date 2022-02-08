Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Каждый десятый россиянин отказался от общественного транспорта из-за COVID-19

Россияне отказываются от пользования общественным транспортом для защиты своего здоровья в период пандемии, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

В исследовании участвовали более 7 тысяч человек из всех регионов страны. 89% опрошенных используют маски в общественных местах для защиты своего здоровья, 48% рассказали, что сделали прививку от коронавируса. Ещё 37% опрошенных регулярно обрабатывают руки санитайзерами, а 12% вовсе решили отказаться от общественного транспорта.

9% россиян стараются соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома без весомой причины. При этом 11% респондентов ничего не делают для защиты своего здоровья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

08 февраля 2022

Прямое авиасообщение между Псковом и Калининградом планируется возобновить в марте
08 февраля 2022

294 человека оштрафовали в Псковской области за нарушение масочного режима
08 февраля 2022

Ежедневно с улиц Пскова вывозится тысяча кубометров снега - Борис Елкин
08 февраля 2022

Зарплату до 170 тысяч рублей предлагают врачам Псковской инфекционной больницы
08 февраля 2022

Добровольцы из Острова получили благодарности от главы района
08 февраля 2022

Каждый десятый россиянин отказался от общественного транспорта из-за COVID-19
08 февраля 2022

Псковичей просят помочь с заменой сена в зооприюте «Лесопилка»

08 февраля 2022

Мокрый снег и небольшой минус ожидается в Пскове 8 февраля

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...