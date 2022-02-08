Каждый десятый россиянин отказался от общественного транспорта из-за COVID-19

09:36, 08 февраля 2022, ПАИ

Россияне отказываются от пользования общественным транспортом для защиты своего здоровья в период пандемии, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

В исследовании участвовали более 7 тысяч человек из всех регионов страны. 89% опрошенных используют маски в общественных местах для защиты своего здоровья, 48% рассказали, что сделали прививку от коронавируса. Ещё 37% опрошенных регулярно обрабатывают руки санитайзерами, а 12% вовсе решили отказаться от общественного транспорта.

9% россиян стараются соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома без весомой причины. При этом 11% респондентов ничего не делают для защиты своего здоровья.