Островские баскетболистки завоевали бронзовые медали на чемпионате Пскова

09:37, 08 февраля 2022, ПАИ

Женская команда по баскетболу из Острова заняла третье место в чемпионате города Пскова. Об этом пишет газета Островского района «Островские вести».

Всего участие в спортивных соревнованиях приняли псковские команды «Юность», «Юность-2», «Энигма» и команда из Острова.

В матче за первое место встретились «Юность» и «Энигма». Издание пишет, что с первых минут матча лидерство захватила команда «Энигма», которая в итоге и одержала победу. Тренирует победителей Сергей Лукашов. Второе место заняла команда «Юность» во главе с тренером Ольгой Козловой.