Островские баскетболистки завоевали бронзовые медали на чемпионате Пскова
Женская команда по баскетболу из Острова заняла третье место в чемпионате города Пскова. Об этом пишет газета Островского района «Островские вести».
Всего участие в спортивных соревнованиях приняли псковские команды «Юность», «Юность-2», «Энигма» и команда из Острова.
В матче за первое место встретились «Юность» и «Энигма». Издание пишет, что с первых минут матча лидерство захватила команда «Энигма», которая в итоге и одержала победу. Тренирует победителей Сергей Лукашов. Второе место заняла команда «Юность» во главе с тренером Ольгой Козловой.
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