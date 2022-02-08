294 человека оштрафовали в Псковской области за нарушение масочного режима

10:01, 08 февраля 2022, ПАИ

С 31 января по 6 февраля в Псковской области за нарушение масочного режима оштрафовали 294 человека. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов Псковской области в Telegram.

За это время было рассмотрено 341 дело об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима).

Кроме того, было вынесено 45 предупреждений, по двум делам приняты иные процессуальные решения.