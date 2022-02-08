Неизвестная под видом медработника украла деньги у великолукской пенсионерки

11:33, 08 февраля 2022, ПАИ

В Великих Луках злоумышленница ввела в заблуждение пенсионерку и похитила у нее деньги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 7 февраля на улице к 82-летней великолучанке, возвращавшейся из магазина, подошла неизвестная женщина среднего роста и представилась медицинским работником. На вид её было около 40 лет. Незнакомка предложила горожанке приобрести у нее по сходной цене лекарства. Разговор продолжился в квартире пенсионерки, где злоумышленница попросила хозяйку заполнить некие документы якобы для льготного получения медикаментов.

После ухода незнакомки хозяйка обнаружила, что у нее пропало около 40 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.

Аналогичные противоправные проявления отмечались в Пскове и в ряде районов области.