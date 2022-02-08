В Пскове начался капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса

11:52, 08 февраля 2022, ПАИ

8 февраля в Пскове начался капитальный ремонт участка улицы Яна Фабрициуса. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

По его словам, подрядчик уже приступил к работам. «В 8:00 участок перекрыли, как и планировали, в 8:20 техника уже прибыла на площадку. Сейчас они фрезеруют асфальтобетонное покрытие и опиливают ветки для дальнейшего спила», - рассказал Александр Грацкий.

Напомним, с этого дня и до 31 декабря 2022 года вводится временное прекращение движения автотранспорта на участке дороги между улицами Металлистов и Вокзальной. В качестве объездов определены улицы Металлистов, Советская и Октябрьский проспект.

В связи с производством дорожных работ изменилась схема движения общественного транспорта. Автобусы городских маршрутов № 2, 6, 16 и пригородных маршрутов № 107, 205, 207 от площади Победы до железнодорожного вокзала будут двигаться по улицам Советской и Вокзальной в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрутов № 8, 8а и 19 рейсами на железнодорожный вокзал будут следовать по улицам Советской и Вокзальной. От вокзала - по улицам Вокзальной, Бастионной, Гагарина с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Движение автобуса №11 будет осуществляться по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлениях.

Для обеспечения безопасного движения общественного транспорта в схему организации движения на пересечении улиц Советской и Вокзальной вносятся изменения. Участок улиц Советской и Вокзальной при движении от улицы Ротной в сторону железнодорожного вокзала определен в качестве главной дороги.

Напомним, капитальный ремонт участка улицы Яна Фабрициуса будет проведен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заказчик работ - Управление городского хозяйства администрации Пскова, подрядная организация – ООО «Строительная компания «Развитие». Срок завершения капремонта по контракту - 28 ноября 2023 года.