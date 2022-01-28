Улицу Яна Фабрициуса в Пскове закроют на капремонт на неделю позже

15:19, 28 января 2022, ПАИ

По техническим причинам начало капитального ремонта участка улицы Яна Фабрициуса в Пскове переносится с 1 на 8 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

С этого дня и до 31 декабря 2022 года вводится временное прекращение движения автотранспорта на участке дороги между улицами Металлистов и Вокзальной. В качестве объездов определены улицы Металлистов, Советская и Октябрьский проспект.

В связи с производством дорожных работ изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы городских маршрутов № 2, 6, 16 и пригородных маршрутов № 107, 205, 207 от площади Победы до железнодорожного вокзала будут двигаться по улицам Советской и Вокзальной в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрутов № 8, 8а и 19 рейсами на железнодорожный вокзал будут следовать по улицам Советской и Вокзальной. От вокзала - по улицам Вокзальной, Бастионной, Гагарина с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Движение автобуса №11 будет осуществляться по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлениях.

Для обеспечения безопасного движения общественного транспорта в схему организации движения на пересечении улиц Советской и Вокзальной вносятся изменения. Участок улиц Советской и Вокзальной при движении от улицы Ротной в сторону железнодорожного вокзала определен в качестве главной дороги.

Напомним, капитальный ремонт участка улицы Яна Фабрициуса будет проведен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заказчик работ - Управление городского хозяйства администрации Пскова, подрядная организация – ООО «Строительная компания «Развитие». Срок завершения капремонта по контракту - 28 ноября 2023 года.