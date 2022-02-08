Мужчина в Великих Луках ударил прохожего ножом и обокрал

12:13, 08 февраля 2022, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

7 февраля в 13:50 экипаж вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о разбойном нападении на гражданина. Прибыв на место преступления, патрульные обнаружили потерпевшего. Он сообщил, что неизвестный мужчина ударил его ножом, украл 6 тысяч рублей и банковскую карту, после чего скрылся.

Правоохранители уточнили приметы злоумышленника и приступили к поискам. Вскоре они установили местонахождение гражданина, подходящего под описание. Преступником оказался 41-летний гражданин, его задержали и передали сотрудникам полиции.