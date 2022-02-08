Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 9 февраля

13:52, 08 февраля 2022, ПАИ

9 февраля в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег. Местами ожидается налипание мокрого снега. Днем - небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью -5…0 градусов, днем 0…+4 градуса.

Атмосферное давление ниже нормы.