Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 9 февраля
9 февраля в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег. Местами ожидается налипание мокрого снега. Днем - небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью -5…0 градусов, днем 0…+4 градуса.
Атмосферное давление ниже нормы.
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