Павел Волков рассказал о трудностях в реализации дизайн-кода в Пскове

14:27, 08 февраля 2022, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков во время круглого стола в медиацентре ПАИ рассказал о трудностях в реализации дизайн-кода в городе.

Павел Волков отметил, что с исторической частью города ещё не всё закончено и есть заявления на согласование. Трудности возникают, когда здание имеет сложный архитектурный вид. «В период, когда был принят дизайн-код, и по сегодняшний день есть некоторые ошибки в вывесках», - добавил он. Ошибки приходится исправлять по ходу.

Также спикер уверен, что следует внимательнее относиться к архитектуре зданий.

«Мы пытаемся вовлечь широкий спектр экспертов, в комиссию по согласованию вывесок вошли сотрудники администрации, представители бизнеса, рекламного сообщества. Для нас важно, чтобы те, кто работает над производством вывесок, понимали, для чего вообще этот дизайн-код», - рассказал Павел Волков.