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Студенты начали заселяться в обновленное общежитие ПсковГУ на улице Розы Люксембург

Студенты начали заселяться в обновленное общежитие ПсковГУ на улице Розы Люксембург. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина 8 февраля встретилась со студентами, которые готовятся к заселению в обновлённое общежитие на Розы Люксембург, 6а. Несколько месяцев здание было на ремонте – и вот на днях примет первых жильцов. Здесь развернулись 12 блоков по 4 комнаты – всего смогут разместиться 120 студентов. На кухне, предназначенной всего на 4 комнаты, установлена газовая плита, холодильник, микроволновая печь и чайник. Кроме того, общежитие предоставляет и постельное белье.

«До ремонта здесь было не очень уютно, довольно темно, - отметила студентка Института образования и социальных наук Татьяна Радченко. - Но сегодня я увидела, что здесь стало по-настоящему комфортно, светло, есть необходимая мебель, очень уютно, и правда хочется уже заселяться и жить. Блочная система гораздо удобнее – здесь тише, чем в общежитии коридорного типа. Душ, туалет, кухня на 4 комнаты – очень комфортно».

Также для студентов оборудована комната для самостоятельной работы – здесь есть ноутбуки, телевизор и свободный Wi-Fi. А неподалеку пространство для общения. В скором времени здесь появятся и настольные игры. На открытии общежития Наталья Ильина рассказала, что в планах вуза в течение года закупить настольный хоккей, теннис и шахматы для студентов, проживающих в общежитиях.

«Символично, что мы начинаем заселять студентов в отремонтированное общежитие в День российской науки. Совместно с Министерством высшего образования и науки мы стараемся сделать так, чтобы в ПсковГУ развивалась научная деятельность, но для этого необходимо создать комфортные условия для жизни молодых учёных и их семей, - отметила Наталья Ильина. - Поэтому мы решили сделать и квартиры для аспирантов, каждая из которых может вместить до 3 человек».

Предоставляться места на Розы Люксембург, 6а будут в первую очередь тем, кто активно участвует в жизни университета и имеет достижения в учебной и научной деятельности. Оплата будет чуть выше, чем в других общежитиях: в трехместной комнате одно койко-место стоит 2100 рублей, в двухместной – 2600. Подавать заявки можно уже через дирекцию своего института.

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