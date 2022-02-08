Пскович получил условный срок за неуплату алиментов

14:58, 08 февраля 2022, ПАИ

41-летний житель Пскова привлечен к уголовной ответственности по факту неуплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

Подсудимый был обязан платить алименты своему несовершеннолетнему сыну, но уклонялся от этого. В связи с этим мужчину привлекли к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Впоследствии нерадивый отец не производил никаких выплат, в результате чего задолженность по алиментным платежам составила более 243 тысяч рублей.

Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей). По итогам рассмотрения дела виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 4 месяца, на основании статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.