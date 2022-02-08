58 детей родились в Пскове за неделю
58 детей родились в Псковском перинатальном центре за неделю, с 31 января по 6 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.
«Счастливая статистика. 58 крошек встретились со своими мамочками в нашем центре за прошедшую неделю», – говорится в сообщении.
В Псковском перинатальном центре уточнили, что среди новорожденных 24 девочки и 34 мальчика.
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