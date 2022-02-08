58 детей родились в Пскове за неделю

16:14, 08 февраля 2022, ПАИ

58 детей родились в Псковском перинатальном центре за неделю, с 31 января по 6 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.

«Счастливая статистика. 58 крошек встретились со своими мамочками в нашем центре за прошедшую неделю», – говорится в сообщении.

В Псковском перинатальном центре уточнили, что среди новорожденных 24 девочки и 34 мальчика.