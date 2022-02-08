С 1 марта не нужно будет менять регистрационный номер лодки

17:43, 08 февраля 2022, ПАИ

Согласно новым правилам регистрации маломерных судов, которые вступают в силу 1 марта, псковичам теперь не придётся менять номер маломерного судна при покупке с рук. Об этом Псковскому агентству информации сообщил государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС России по Псковской области Иван Старыш.

Теперь смена владельца не является причиной для смены номера, государственный номер судна не подлежит изменению до тех пор, пока его не исключат из реестра. Лодка будет получать свой номер при первичной государственной регистрации или в том случае, если ранее она была исключена из реестра.

В обновлённых правилах регистрации упомянуто, что идентификационный номер становится недействительным в случае конструктивной гибели судна или его перестройки, которая повлекла за собой утрату качеств судна. Также наравне с идентификационным номером судну, как и раньше, может быть присвоено название. Подробнее об изменениях в правилах регистрации судов читайте здесь.