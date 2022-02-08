Саночница Татьяна Иванова принесла России десятую медаль на Олимпиаде в Пекине
Россиянка Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль в женском одиночном санном спорте на Олимпийских играх в Пекине. Таким образом, она принесла десятую награду сборной Олимпийского комитета России.
Данная олимпийская медаль стала первой в истории страны в этой дисциплине.
Добавим, что золото выиграла представительница Германии Натали Гайзенбергер, став пятикратной олимпийской чемпионкой. Второй стала её соотечественница Анна Беррайтер.
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