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Спорт

Саночница Татьяна Иванова принесла России десятую медаль на Олимпиаде в Пекине

Фото: ТАСС

Россиянка Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль в женском одиночном санном спорте на Олимпийских играх в Пекине. Таким образом, она принесла десятую награду сборной Олимпийского комитета России.

Данная олимпийская медаль стала первой в истории страны в этой дисциплине.

Добавим, что золото выиграла представительница Германии Натали Гайзенбергер, став пятикратной олимпийской чемпионкой. Второй стала её соотечественница Анна Беррайтер.

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