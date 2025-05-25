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Спорт

Кубок России по кудо впервые в истории проходит в Пскове

Кубок России по кудо, который впервые в истории проводят в Пскове, стартовал в спортивно-развлекательном центре «Простория» сегодня, 25 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Кубок России по кудо впервые в истории проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Кубок России по кудо впервые в истории проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Кубок России по кудо впервые в истории проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Кубок России по кудо впервые в истории проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Кубок России по кудо впервые в истории проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Кубок России по кудо впервые в истории проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Кубок России по кудо впервые в истории проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Кубок России по кудо впервые в истории проходит в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Участники соревнований уже столкнулись в предварительных поединках.

На турнир заявилось более 80 спортсменов из 25 регионов страны. Кроме того, на Кубке России впервые пройдут соревнования среди ветеранов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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