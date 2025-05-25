Кубок России по кудо впервые в истории проходит в Пскове

12:21, 25 мая 2025, ПАИ

Кубок России по кудо, который впервые в истории проводят в Пскове, стартовал в спортивно-развлекательном центре «Простория» сегодня, 25 мая, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ















Участники соревнований уже столкнулись в предварительных поединках.

На турнир заявилось более 80 спортсменов из 25 регионов страны. Кроме того, на Кубке России впервые пройдут соревнования среди ветеранов.

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