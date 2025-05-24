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Спорт

Псковский пожарный пробежал 10 километров в полной экипировке

Псковский пожарный Дмитрий Васильев пробежал 10 километров в полной экипировке на соревнованиях по бегу «Забег.РФ» в Пскове сегодня, 24 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

  • Псковский пожарный пробежал 10 километров в полной экипировке
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Псковский пожарный пробежал 10 километров в полной экипировке
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Псковский пожарный пробежал 10 километров в полной экипировке
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Псковский пожарный пробежал 10 километров в полной экипировке
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Псковский пожарный пробежал 10 километров в полной экипировке
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Псковский пожарный пробежал 10 километров в полной экипировке
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области приняли участие в IX Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ». Маршрут дистанций пролегал по центральным улицам и набережной Пскова. Сегодня центром притяжения внимания стал Дмитрий Васильев – пожарный, который преодолел дистанцию 10 километров в полном боевом обмундировании. Он принимает участие в соревнованиях «Забег.РФ» во второй раз. Два года назад он пробежал пять километров так же, как и сегодня, в боевой одежде. Мы поздравляем всех участников с преодолением дистанций и желаем дальнейших спортивных достижений», – отметили в пресс-службе.

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