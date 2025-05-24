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Всероссийские соревнования по кудо проходят в Пскове. Видео

Всероссийские соревнования по кудо «Кубок Александра Невского» проходят в Пскове, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

Побороться за награды собрались команды из 25 городов – всего около 150 участников. Поединки проходят среди юношей и девушек 12–13 и 14–15 лет и среди юниоров и юниорок 16–17 лет.

Уже завтра, 25 мая, состоится Кубок России по кудо, который впервые пройдёт в Пскове.

Ранее в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящим Кубку России и всероссийским соревнованиям по кудо. Посмотреть видео с пресс-конференции можно здесь.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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