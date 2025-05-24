Ветераны спецоперации стали участниками забега в Пскове

20:19, 24 мая 2025, ПАИ

Члены Ассоциации ветеранов СВО Псковской области и школы адаптивного спорта стали участниками соревнований по бегу «Забег.РФ». Об этом ПАИ сообщили в ассоциации.

«Забег стал ярким примером того, как спорт помогает адаптироваться к новым обстоятельствам, укрепляет здоровье и сближает людей с общими целями», – отметили в организации.

Всего в соревнованиях приняли участие пять ветеранов спецоперации. Дмитрий Ющенко, Камиль Ижболдин и Владимир Моисеев преодолели дистанцию 10 километров, а Андрей Сарычев и Михаил Каратыш пробежали пять километров.

Ранее сообщалось, что псковский пожарный пробежал 10 километров в полной экипировке.