Ветераны спецоперации стали участниками забега в Пскове
Члены Ассоциации ветеранов СВО Псковской области и школы адаптивного спорта стали участниками соревнований по бегу «Забег.РФ». Об этом ПАИ сообщили в ассоциации.
«Забег стал ярким примером того, как спорт помогает адаптироваться к новым обстоятельствам, укрепляет здоровье и сближает людей с общими целями», – отметили в организации.
Всего в соревнованиях приняли участие пять ветеранов спецоперации. Дмитрий Ющенко, Камиль Ижболдин и Владимир Моисеев преодолели дистанцию 10 километров, а Андрей Сарычев и Михаил Каратыш пробежали пять километров.
Ранее сообщалось, что псковский пожарный пробежал 10 километров в полной экипировке.