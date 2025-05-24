«Забег.РФ» пройдёт сегодня в Пскове

07:58, 24 мая 2025, ПАИ

Соревнования по бегу «Забег.РФ» пройдут в Пскове сегодня, 24 мая, сообщили ПАИ организаторы.

Церемония открытия мероприятия начнётся в 08:30, разминка для дистанций «ПСБ пять километров», 10 километров, 21,1 километра – в 08:40, старт забега на дистанции «ПСБ пять километров», 10 километров, 21,1 километра – в 09:00, разминка для дистанции один километр – в 11:55, старт забега на один километр – в 12:10, официальная церемония награждения – в 12:35, закрытие стартового городка – в 13:50.

Круг дистанции пролегает по центральным улицам и набережной города. Дистанции – один километр, пять километров (один круг), 10 км (два круга), 21,1 километра (четыре круга). На круге расположены два пункта питания.

Отметим, что в связи с проведением соревнований по бегу «Забег РФ» движение автомобилей ограничат в центре Пскове с 06:30 до 14:00.

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