Кубок России и всероссийские соревнования по кудо пройдут в Пскове в эти выходные

09:58, 24 мая 2025, ПАИ

Кубок России и всероссийские соревнования по кудо пройдут в псковском парке «Простория» 24 и 25 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

«Кубок России – это финальный турнир не только учебно-тренировочного года, но и десятилетней работы Псковского областного отделения Федерации кудо России», – отметил Илья Кучеров. На турнир заявились спортсмены из 25 регионов страны. Кроме того, в Кубке России впервые пройдут соревнования среди ветеранов.

Всероссийские состязания среди спортсменов 12–17 лет пройдут в Пскове в пятый раз. Побороться за награды соберутся команды из 25 городов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Магнитогорска, Ставрополя и прочих. Всего ожидается 150 участников.

Ранее в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящим Кубку России и всероссийским соревнованиям по кудо. Посмотреть видео пресс-конференции можно здесь.

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