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Изменились графики работы пунктов вакцинации в Псковской области

Изменилось время работы пунктов вакцинации в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Пскове вакцинация против COVID-19 проводится в следующих пунктах вакцинации:
- в спортивно-развлекательном парке «Простория» – ежедневно с 10:00 до 17:00;
- в ТЦ «Акваполис» – ежедневно с 10:00 до 17:00;
- в ТЦ «Империал» – ежедневно с 10:00 до 17:00;
- в ТЦ «Рубин» – по рабочим дням с 10:00 до 17:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 17:00;
- в Ледовом дворце – ежедневно с 9:00 до 17:00;
- в ТЦ «Фьорд Плаза» – ежедневно с 13:00 до 17:00.

Вакцинация проводится бесплатно в порядке живой очереди.

Кроме того, продолжается вакцинация в подразделениях поликлиники в часы работы поликлиники:
– в поликлинике № 1 (ул. Кузнецкая, д. 19);
– в поликлинике № 2 (ул. Коммунальная, д. 23);
– в поликлинике № 3 (ул. Индустриальная, д. 8).
Вакцинация в поликлиниках проводится по предварительной записи. Телефон кол-центра – 29-90-28.

Поликлиника также проводит плановую организованную выездную вакцинацию на предприятия и в учреждения. Справки – по телефону 53-49-42. 

В Великих Луках вакцинация проводится:
– в ТЦ «Апельсин» – по рабочим дням с 10:00 до 17:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 14:00;
– в ТЦ «Рубин» – по рабочим дням с 10:00 до 16:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00 (для организованных групп).

Вакцинация проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

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