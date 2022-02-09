Исследования вакцины «КовиВак» для детей могут завершить к концу 2022 года

08:08, 09 февраля 2022, ПАИ

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Исследования вакцины от коронавируса для детей «КовиВак» могут завершить к концу 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на директора по развитию Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Константина Чернова.

В испытании примут участие более тысячи добровольцев в возрасте от 3 до 17 лет.

«Одно из направлений третьей фазы исследований нашей вакцины «КовиВак» для детей подразумевает изучение, как она действует на переболевших более полугода назад и на еще не сталкивающихся с вирусом добровольцах в возрасте от трех до семнадцати лет. Ребят разделят на три возрастные группы, и исследования будут проходить постепенно со снижением возрастного порога. Мы не будем сразу же обращаться к самым младшим», — рассказал Константин Чернов и отметил, что сначала испытывать вакцину будут на подростках 12 - 17 лет, потом на детях от 6 до 12 лет, а в конце на детях 3-7 лет.

При этом, испытание препарата для подростков от 12 до 17 лет исследователи планируют завершить уже летом. В случае успеха вакцина будет зарегистрирована и разрешена к применению в этой возрастной группе. После это продолжатся испытания в остальных возрастных группах.