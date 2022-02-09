Пскович тайно оформил кредит на свою знакомую и украл все деньги

10:35, 09 февраля 2022, ПАИ

В Пскове мужчина тайно оформил кредит на свою знакомую и украл деньги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

В декабре 2021 года мужчина распивал спиртное вместе со своей знакомой на съемной квартире в Пскове. Девушка легла спать, а ее друг взял ее телефон и оформил в банковском приложении на нее кредит на 117 тысяч рублей. На следующий день мужчина сказал, что на ее карту поступили деньги для него от знакомых, и попросил снять наличные. Девушка сняла 50 тысяч рублей и отдала их ему, мужчина в знак благодарности дал ей 7200 рублей. На следующий день мужчина снова попросил снять еще 50 тысяч рублей, а 13 тысяч передал в качестве благодарности. После этого пара направилась снова распивать спиртное на съемной квартире, а когда девушка заснула, злоумышленник взял ключ от ее квартиры и украл там деньги, которые он ранее ей дал.

Спустя несколько дней гражданка зашла в банковское приложение и обнаружила, что на ее имя оформлен кредит на сумму 117 000 рублей. Она поняла, что кредит взял без ее ведома ее знакомый.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 и пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.