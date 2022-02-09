Псковская область подаст заявку на строительство в Острове бассейна за счёт федеральной программы

11:22, 09 февраля 2022, ПАИ

Псковская область подаст заявку в Министерство спорта РФ на 2023 год на строительство в Острове бассейна за счёт федеральной программы. Вопрос его строительства обсудил на рабочей встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников с главой Островского района Дмитрием Быстровым.

По словам Быстрова, сейчас проект находится на экспертизе после подготовки технического задания и проведения конкурса. На эти цели из бюджета региона было выделено 3,5 млн рублей. Глава муниципалитета надеется, что к марту будет готова проектно-сметная документация. Дмитрий Быстров отметил, что с поддержкой Михаила Ведерникова «хотелось бы попробовать зайти на федеральную программу Минспорта».

«Острову, конечно, бассейн необходим. И на всех встречах люди очень часто задают этот вопрос», - отметил Дмитрий Быстров.

Михаил Ведерников заявил, что вопрос с бассейном с Дмитрием Быстровым проработает профильный комитет, который поможет подготовить заявку в Минспорт, но уже на 2023 год.

«С Дмитрием Николаевичем [заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. — Прим. ред.] я переговорю, письмо ему отправлю. Потому что предварительно мы этот вопрос проговорили, он обещал нас тоже поддержать», - сказал губернатор.