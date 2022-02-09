Псковская область вошла в тройку лидеров по приросту молочной продуктивности

11:48, 09 февраля 2022, ПАИ

Псковская область вошла в тройку лидеров по абсолютному приросту молочной продуктивности, сообщает «Псковская правда». Рейтинг регионов размещён в отчете Аналитического центра Milknews.

В прошлом году надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в среднем выросли на 4,1%, составив порядка 7 тысяч 162 кг.

Лидером рейтинга регионов по абсолютному приросту молочной продуктивности в сельхозорганизациях стала Республика Ингушетия (+1 тыс. 993 кг). Второе место заняла Курская область (+1 тыс. 1 кг). Псковская область (+970 кг) оказалась на третьем месте.

В нижней части рейтинга расположились Республика Карелия (-355 кг), Республика Северная Осетия – Алания (-530 кг), а также Карачаево-Черкесская Республика (-590 кг).