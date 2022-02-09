Александр Котов: Развитие авиационной маршрутной сети является одним из драйверов роста экономики

12:28, 09 февраля 2022, ПАИ

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично спикер регионального парламента Александр Котов поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Александр Котов отметил, что история псковского аэропорта, который имеет статус международного и носит имя княгини Ольги, берёт начало в 30-е годы прошлого столетия. Сначала аэродром в Крестах был местом базирования военной авиации, а с середины 40-х начались пассажирские перелёты по местным воздушным линиям.

«Развитие межрегиональной авиационной маршрутной сети является одним из драйверов экономического роста территорий и повышения качества жизни граждан, - подчеркнул Александр Котов. - Для улучшения доступности и качества авиатранспортных услуг руководство Псковской области прилагает значительные усилия, используя инструменты государственного субсидирования востребованных авиационных маршрутов. Благодаря эффективной деятельности воздушных перевозчиков и поддержке государства маршрутная сеть авиаперелётов из Пскова с каждым годом расширяется, что открывает новые горизонты для жителей и гостей нашего региона».

В заключение он пожелал работникам и ветеранам гражданской авиации здоровья, успехов в труде, благополучия и всего самого доброго.