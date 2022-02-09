Все о COVID-19 у детей и взрослых – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

14:57, 09 февраля 2022, ПАИ

2 февраля в медиацентре Псковского агентства информации состоялась конференция, посвящённая ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области. Спикеры рассказали о том, что в Псковской области наблюдается множество семейных очагов коронавируса, о клинике коронавируса и многом другом. Все о новых правилах лечения и профилактики COVID-19, вакцинации подростков от коронавируса и сложностях вызова врача на дом рассказала главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина и главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи.

– Добрый день, коллеги. Рада всех приветствовать в нашем медиацентре Псковского агентства информации. Какие признаки и симптомы омикрона у взрослых и детей? Какие осложнения чаще возникают после коронавируса? Кому выписываются бесплатные лекарства? Как организовано ПЦР-тестирование? А также все вопросы, связанные с вакцинацией взрослых и детей, сегодня мы обсудим с главврачом Псковской межрайонной больницы Еленой Уткиной и главврачом Псковской детской городской поликлиники Эльвирой Мелех. Здравствуйте.

Симптомы коронавируса

Мой первый вопрос будет касаться общей ситуации с заболеваемостью коронавирусом у нас в регионе, какой штамм сегодня преобладает, кто болеет сегодня чаще – взрослые или дети?

Е. У.: Что я хочу сказать, на сегодняшний день у нас заболеваемость в регионе растет, сохраняется штамм коронавируса дельта, но появился уже и штамм омикрон. Чем он отличается от предыдущих штаммов? Большой своей контагиозностью и распространяемостью, меньшим инкубационным периодом - это тот период, когда вирус уже попал в организм человека, а клинических симптомов еще нет. Инкубационный период у нас сейчас до 7 дней. И заболевание может начаться где-то на 3-4 сутки с момента контакта.

Клиника неспецифичная, очень похожа на грипп: ломота во всем теле, трудно открыть глаза, появляется насморк и надсадный, трахеитный кашель. Может присоединиться клиника со стороны желудочно-кишечного тракта – рвота, жидкий стул, другие симптомы. У заболевших поднимается температура до 38-39 градусов, хотя её может не быть, а может быть небольшая - 37,2.

У детей могут быть различные сыпи-экзантемы. Поэтому на сегодняшний день клиника очень похожа на клинику других респираторных инфекций, в том числе и грипп. Нам приходится дифференцировать между коронавирусной инфекцией и другими вирусными инфекциями.

– Елена Владимировна, уточните один момент. Вы сказали, что симптомы очень похожи на грипп. Я так понимаю, что температура может быть высокой, а может быть невысокой. И необязательно, что это и насморк, и ломота. То есть совершенно разные?

Е. У.: Может быть просто высокая температура, головная боль. Вы можете болеть бессимптомно и являться просто носителем вируса. Но человек уже является потенциально заразным для других. На сегодняшний день мы наблюдаем очень много семейных очагов, начинают болеть детки, а соответственно в этой семье заболевают и взрослые. Мы выезжаем на дом к заболевшим и видим, что и взрослые болеют, и одновременно дети, от грудного возраста до дошкольников, и даже подростки.

– Раз уж заговорили о детях, расскажите, какова ситуация с детской заболеваемостью?

Э. М.: Приблизительно две недели мы наблюдаем резкий скачок подъема заболеваемости, но это не только ковид, это и острые респираторные заболевания. Это связано прежде всего с тем, что вышли с новогодних каникул, начали учиться, пошли в организованные коллективы.

Клиника, я согласна с Еленой Владимировной, очень похожа на обычную респираторную инфекцию. И жалобы как при обычном ОРВИ. Мы видим, что многих детей, практически 90%, сильно лихорадит первые три дня, температура поднимается до 39, что является поводом вызвать врача на дом.

Кашель, насморк, заложенность носа, заложенность ушей, головная боль, боли в суставах, мышцах. Может присоединяться тошнота, рвота, диарея, сыпи различные могут быть. Действительно, очень заразное заболевание, потому что две недели назад такой резкий подъем. И если раньше мы наблюдали, что контактные дети не заболевали при других штаммах, то сейчас контактные дети практически в 50% случаях заражаются. Заболевание серьезное, болеют дети и маленького возраста, начиная от ноля и до 18 лет.

Высокая температура для маленьких детей особенно опасна. Надо быть очень внимательными, соблюдать все те рекомендации, которые дает доктор. Я хочу сказать о самоизоляции. Изоляция нужна прежде всего потому, что у нас у населения нет понимания: люди ходят и в магазин, еще куда-то выходят. Это недопустимо.

Нагрузка на здравоохранение

– Если есть возможность, нужно просить родственников, есть у нас также и различные волонтерские службы. Это особенно касается старшего поколения, одиноких людей. Что касается цифр, сколько сегодня вызовов в день и сколько больных у нас?

Е. У.: У нас в Псковском районе, по данным на 2 февраля, на амбулаторном лечении находится 700 человек. Плюс около 250 контактных. И в стационаре тоже на лечении около 70 человек. Я говорю о стационарных койках Псковского района.

– А сколько вызовов в поликлинике сегодня?

Е. У.: Мы ежедневно получаем от 200 до 300 вызовов. Плюс больные, которые болеют ковидом. Нагрузка на каждого доктора и медработника от 50 до 60 человек в день. Это достаточно большая нагрузка. Рабочий день у нас начинается в 8 утра, заканчивают наши доктора где-то в 10, в половине одиннадцатого вечера.

Э. М.: Понедельник – традиционно тяжелый день. В прошлый понедельник у нас было 1034 вызова. Это только вызовы, нельзя забывать, что врач помимо вызовов еще прием ведет, обслуживает ковидных больных, и эту цифру можно умножить на два смело. На этой неделе в понедельник у нас было 700 с лишним вызовов. Сегодня порядка 400. Вчера порядка 500 было. Самая напряженная неделя – прошлая. И мы очень благодарны, что было принято решение о переводе на дистанционное обучение школ. Потому что мы сразу же резко увидели положительный эффект от этого.

– Снижение обращений?

Э. М.: Снижение, конечно. Потому что когда разобщаются дети, контактов нет, меньше риск заболеть.

– Спасибо большое. Расскажите, чем чаще всего сегодня болеют – омикроном, дельта-штаммом? Какие осложнения бывают несмотря на то, что говорится, что вроде как омикрон легче переносится?

Е. У.: На сегодняшний день нельзя говорить, что омикрон легче переносится. К сожалению, мы сейчас видим другую клиническую картину. Да, мы иногда наблюдаем легкое течение, но, к сожалению, много и среднетяжелых и тяжелых форм.

Мы видим симптомы интоксикации, высокую лихорадку. Осложнения, это пневмония, возникают у людей старшей возрастной группы, у которых много сопутствующих заболеваний. Это и патология сердца, и желудочно-кишечный тракт, заболевания органов дыхания, астматики бронхо-обструктивные, и группа риска, очень серьезные, – это люди, которые страдают болезнями эндокринной системы, это сахарный диабет и ожирение.

Большая группа риска – это наши невакцинированные пациенты. Кстати, среди вакцинированных меньший процент болеет, они значительно легче переносят болезнь, а вот люди невакцинированные отличаются более тяжелым течением. Вирус запускает все механизмы той хронической патологии, которой страдает человек, и на фоне этого обостряются все хронические заболевания и проявляется более тяжелое течение. Поэтому нельзя подходить к этому несерьезно, мы даем всем рекомендации – и взрослым, и детскому населению: если вы заболели, пожалуйста, обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением, не ждите по 5-6 дней, когда станет уже хуже, когда помочь уже будет трудно. Эффект лечения зависит от начала. Если мы назначаем правильное лечение в самом начале заболевания, то мы видим хороший прогноз.

– А что касается обращений к врачу. Вы сказали, что очень много вызовов. Как дозвониться сегодня до взрослой поликлиники и до детской, чтобы врач пришел как можно быстрее? В какие сроки приходит сегодня доктор?

Е. У.: У нас создан кол-центр, в который можно дозвониться по номеру 122, который будет связан с единым номером нашей поликлиники, будет переадресация на все телефоны, которые у нас на сегодняшний день есть. Это три направления: вызов к врачу, где сейчас работает усиленная бригада из четырёх человек. Это запись на прием к специалисту, запись на вакцинацию, просто телефон горячей линии, с которой будет связан единый номер 122. Там можно получить ответы на различные вопросы, которые задает наше население и по заболеванию, и по вакцинации, и по осложнениям.

Да, действительно, жалобы частично объективны, врач может прийти не с самого утра, а поздно вечером. В редких случаях у нас небольшая задержка есть по обслуживанию вызовов. Но мы стараемся все дифференцировать, у нас работает кол-центр, при сборе жалоб мы собираем анамнез заболевания так, чтобы определить, к кому надо ехать сразу, у кого очень высокая температура и помогать надо быстро, а кого можно обслужить в вечернее время. Кого можно посмотреть, но это больше взрослое население, на следующий день.

Жалобы поступают к нам, они есть, мы на них сразу реагируем, безусловно. Стараемся дать рекомендации по телефону, потому что очень большая нагрузка на нашу амбулаторную сеть, наши врачи работают, стараемся решать эти вопросы сразу. Беседуем индивидуально с каждым, по каждой жалобе.

– Что касается детской поликлиники, как организован вызов врача?

Э. М.: У нас есть телефон вызова врача на дом. Расположены они по трем территориям. Вся эта информация есть у нас на сайте. Родители все, как правило, знают. У нас есть страничка в Instagram, там тоже выложена эта информация.

Самый напряженный день у нас обычно понедельник, я напоминаю родителям, что у нас вызов врача осуществляется до четырёх часов вечера. Самая напряженная обстановка – утром.

Если вдруг такая ситуация, что вам не дозвониться, население ведь огромное детское, более 45 тысяч детей в городе живет. И когда идет рост заболеваемости, конечно, такие вещи могут быть. Поэтому можно звонить буквально на любой телефон: в приемную, в кабинет главного врача, начмеда, на любой телефон, который вы видите на сайте. У нас сотрудники знают, что, когда напряженная ситуация, можно принять вызов, и мы его передадим. По детям у нас ситуаций с задержкой вызовов на сегодняшний день нет, мы уже взяли себя в руки и пока справляемся. Не знаю, как дальше будет развиваться ситуация, если будет какой-то подъем заболеваемости, может, будут какие-то задержки или переносы на следующий день. Но, как правило, мы обслуживаем вызов день в день, стараемся.

Хочу обратить внимание на такую вещь – вызывая на дом врача, родители должны понимать, что нужно обеспечить к себе доступ. Очень часто я слышу от родителей, что это ваши проблемы, как вы будете ко мне заходить. Но это действительно так. Когда не работает домофон, когда у людей его нет, когда на подъездной двери домофон есть, а в квартире нет кнопочки. Имейте в виду, что у доктора огромная нагрузка, даже в обычное время.

– Это ведь в интересах самого пациента, чтобы к нему доктор попал.

Э. М.: Да, в интересах самого пациента надо обеспечить доступ врача. И те люди, которые живут в частном секторе, у которых собаки и так далее… Все должно быть открыто, чтобы мы спокойно зашли, посмотрели ребенка, назначили лечение.

– Скажите, пожалуйста, в каких случаях, если не дозвониться или вызовы перестали принимать, можно вызывать скорую? Или нужно вызывать скорую?

Е. У.: Я хочу сказать, что если у вас в вечернее время поднялась высокая температура, появилась одышка, плохое самочувствие, слабость, то, конечно, надо вызвать скорую. В основном эти вызовы обслуживают участковые службы, как детская, так и взрослая. Надо смотреть по состоянию, если человек чувствует себя плохо, надо вызывать скорую и не ждать участкового врача.

У нас в Завеличенской волости живет очень много и горожан, которые прикреплены к городским поликлиникам, а проживают они в Завеличенской волости, на территории района. На тех участках, которые прикреплены к району, к нашей поликлинике, как правило, идет общение и со своими фельдшерами, и с участковыми врачами, идёт постоянный контакт. И мы можем наблюдать пациентов. Конечно, в том случае, если к вам не пришел врач и надо дозвониться, у нас есть на сайте все телефоны, работают и мои заместители все, в приемную мне звонят постоянно, мы никому не отказываем. Если поступает такое обращение, мы всегда подскажем, что делать. Либо сами выезжаем очень оперативно, либо, если нужна скорая, вызываем скорую, даже сами.

Э. М.: По детям аналогичная ситуация. Если высокая температура, люди должны понимать, что доктор не придет здесь и сейчас, через 20 минут. Участковому врачу при такой нагрузке нужно время, иногда у нас и в 10 часов вечера приходят, и даже позже. Поэтому если маленькие дети, до трёх лет, если высокая температура держится… Ковид имеет такую особенность, из-за которой некоторые дети не чувствительны к жаропонижающим средствам, к обычному парацетамолу.

Поэтому если видите, что высокая температура не сбивается, если ребенок вялый, сонливый, отказывается от еды, не пьет, если одышка какая-то появилась, то, конечно, обязательно сразу же вызывать скорую.

Список лекарств

– Спасибо большое. Коллеги, задавайте вопросы.

– Добрый день, Александр Машкарин, Псковское агентство информации. Во-первых, хочу начать со слов благодарности. Большое спасибо и Елене Владимировне, и Эльвире Борисовне за профессиональную помощь. С детьми я постоянный клиент ваших медицинских учреждений, у меня проблем никаких не было никогда. У меня вопрос такой: вы сказали, что при лечении коронавируса положительный результат отмечается, если лечить сразу правильно, но мы все прекрасно знаем, что тест на коронавирус приходит не сразу, соответственно, специфическое лечение от коронавируса начинается тоже не сразу. И я сталкивался со случаями, когда медики приходили, выписывали банально арбидол, парацетамол и, собственно, все. Достаточно ли этого набора лекарств для того, чтобы эти первые 2-3 дня до постановки диагноза продержаться? Спасибо.

Э. М.: Давайте я про детей скажу, потому что здесь немножко попроще. Когда у нас коронавирус случился, Минздрав выпустил методические рекомендации, исключительно по детям. По взрослым у нас уже 14-я версия есть, по детям пока она одна.

В рекомендациях написано, что доказанной эффективности всех тех средств, которые мы рекомендуем против коронавируса, нет. Но так как это вирусная инфекция, то назначаются обычные противовирусные средства. У нас есть ограничения по возрасту. Если интерфероны – гели, капли, спреи – мы можем с 0 лет назначать, то по арбидолу у нас есть ограничения, старше 2 лет. Поэтому, конечно, что касается детей, спектр препаратов, которые можно назначать при коронавирусе, очень узкий. Это то, что мы выдаем сейчас тем, кто переносит в легкой форме, по назначению врача, кто лечится амбулаторно. Парацетамол – жаропонижающее, гриппферон – интерферон, у нас есть гель, у нас есть капли – и арбидол. В редких случаях антибиотик, если есть подозрение на присоединение бактериальной инфекции. Как правило, у любого родителя весь этот набор есть. Еще до получения ПЦР-теста. А ПЦР-тест делается сейчас быстро, практически на следующий день у нас родитель получает СМС-оповещение и знает, что у него положительный или отрицательный результат. Если есть необходимость, если доктор назначил лекарства, мы оперативно доставим их пациенту домой. Поэтому дети небольшим количеством препаратов лечатся.

Е. У.: Я добавлю по взрослым тогда. Для лечения взрослых пациентов при коронавирусной инфекции вышли сейчас 14-е клинические рекомендации, где четко определены схемы лечения для больных, находящихся на амбулаторном лечении, у которых легкое и среднетяжелое течение, и больных, которые поступают уже с более тяжелым течением, на стационар, на круглосуточные койки в инфекционный стационар.

Что касается амбулаторного лечения, там четко определен перечень препаратов. Это препараты этиотропного лечения, это фавипиравир, вы уже, наверное, слышали все и знаете, это арбидол, который тоже входит в схему лечения, это альфа-интерфероны, как гели, так и спреи, гриппферон, свечи виферон и антикоагулянты. И парацетамол, жаропонижающее. Вот это тот перечень, которым мы обязаны обеспечить пациента.

Надо отметить, что на сегодняшний день препаратов у нас достаточно, практически любой специалист, который выезжает на дом по вызову врача, имеет набор этих препаратов. Установка у нас такая: если есть подозрение на коронавирусную инфекцию, пациента лихорадит 2-3 дня и клиника, которая похожа, то вот эти противовирусные препараты, жаропонижающие и противовирусные, выдаются сразу.

Антибиотики назначаются только по показаниям и по назначению врача, потому что тут должна присоединиться бактериальная инфекция, это единственное показание для антибиотиков. Антикоагулянты - препараты, такие как эликвис и ксарелто, тоже назначаются по показаниям, если есть осложнение и заболевания, которые имеют риск тромбообразования. Это тяжелые операции на сердце, вообще тяжелые операции, эндокринные патологии, варикозная болезнь и так далее. Врач определяет показания к назначению препаратов. Весь этот перечень врач не должен сразу выдавать, если нет показаний. Но, конечно, больной должен динамически наблюдаться. И за состоянием пациента надо следить. Если появится возможность и необходимость назначения того или иного препарата, то врач в течение всего периода должен корректировать лечение.

– И раз уж затронули вопрос про лекарства, кому положены бесплатные лекарства? И если сразу не выдали, есть ли возможность получить их потом?

Е. У.: Перечень, который я назвала, - это те лекарства, которые мы выдаем бесплатно тем, кто болеет коронавирусной инфекцией. Их выдают или сразу врач, или фельдшер при посещении пациента на дому. Если есть необходимость довезти, мы обращаемся в соцслужбу. У нас в Псковском районе мы обращаемся к соцработникам, когда те препараты, которые необходимо доставить, могут быть доставлены по месту жительства соцработниками или волонтерами.

– Некоторые говорят, что не всем лекарства предлагают.

Э. М.: Дело в том, что тут нельзя говорить «предлагаются». Лекарства назначает исключительно лечащий врач. Вот если он решил, что этому человеку надо назначить это и это, пациент получит эти лекарства. Тут нельзя говорить «мне положено»! Если ты болеешь, например, в бессимптомной форме или в легкой форме, вам вообще не показано никакое лечение, поэтому тут все решается очень индивидуально и только после осмотра врача. Врач назначил – значит, пациент будет получать лекарство.

– Елена Владимировна, было такое пожелание, не знаю, как сейчас, но просили, чтобы в районной поликлинике развели потоки, потому что входили в одну и ту же дверь детское и взрослое население. Возможно это?

Е. У.: Да, мы как раз сейчас это делаем, потому что поток взрослых и детей увеличился. В детском отделении мы будем делать отдельный ресепшен, раздевалочку для детей наших районных. Вход отдельный в детское отделение у нас есть, буквально в течение двух дней мы это сделаем, и детки не будут спускаться в общий холл, в гардероб и в регистратуру. Маме надо будет просто подойти, обратиться на ресепшен, где будет стоять администратор, и подойти к кабинету педиатра, где его будет осматривать доктор. Все остальное будет делать медперсонал.

– У меня вопрос по поводу ПЦР-тестов. Как сегодня организовано ПЦР-тестирование, взрослому и детскому населению?

Е. У.: На сегодняшний день мы берем ПЦР-тесты у всех категорий граждан, которые болеют ОРВИ, с любой клиникой респираторной вирусной инфекции. Вторая категория – это жители, которые контактировали с больными ковидом, им мы тоже делаем тест ПЦР. Лица, которые приехали из-за рубежа или из других регионов, эпидемически опасных и заболели ОРВИ, им тоже показано делать тест ПЦР.

Лица старше 60 лет, которые заболели ОРВИ и имеют много сопутствующих заболеваний, наша основная группа, мы им тоже обязательно делаем ПЦР-тесты. Кто к нам обращается на плановую госпитализацию по показаниям, имея направление в тот или иной круглосуточный стационар, у них тоже берется бесплатно тест ПЦР. И, конечно, наши беременные женщины, которые заболели, это группа риска, мы тоже делаем им эти тесты обязательно.

– ПЦР-тестирование проводится в поликлинике, в медучреждении или и на дому?

Э. М.: В основном мы берем тесты на дому, сейчас они есть у каждого врача, который идет на вызов. Должны брать тесты всем, кто болен ОРВИ, кому ставится такой диагноз. В поликлинике тесты делаются тем, кто приходит в кабинет-фильтр, самотеком, обращается с температурой например. В каждом подразделении поликлиники, на каждом адресе у нас есть такой кабинет с отдельным входом. И на Кузнецкой, и на Алтаева, и на Петровской, и на Шестака есть такой кабинет, куда можно обратиться, там тоже после осмотра можно взять тест. В поликлинике берутся тесты тем, кто планирует плановую госпитализацию, а все остальные заборы производятся у нас на дому.

Вакцинация

– Теперь очень важный вопрос – это вопрос вакцинации. Особенно вакцинации подростков, которая началась у нас совсем недавно. Хотелось бы спросить, как вакцинироваться подросткам, необходимо ли записываться заранее, можно ли прийти сразу в поликлинику, всем ли детям-подросткам нужно согласие родителей? И как подростки переносят вакцинацию?

Э. М.: Мы получили вакцину на прошлой неделе в среду, в четверг мы уже начали вакцинировать первых подростков. Порядок проведения вакцинации такой: родитель обязательно должен написать заявление о том, что он хочет привить своего ребенка. Вне зависимости от возраста, от 12 до 18 лет. Во-первых, это озвучено в приказе Минздрава о национальном календаре профилактических прививок, куда внесена вакцинация от ковид. И было разъясняющее письмо Минздрава, где также поясняют, для чего это делают. Для того чтобы соблюсти этот принцип добровольности. А не принуждения. Если родитель изъявляет желание, он пишет заявление. Заявление можно написать дома в произвольной форме, прислать нам на электронную почту.

Она есть на сайте, практически все заявления, которые у меня сейчас есть, переданы по электронной почте. Единственное - нужно, конечно, указать свои данные и контактный телефон. Дальше мы созваниваемся с этими родителями и приглашаем детей к себе. Есть особенности введения этой вакцины, она в замороженном виде, поэтому нам надо понимать, сколько у нас детей сегодня, мы 10 или 20 человек пригласим. Поэтому сейчас вакцины не много, и мы будем таким образом, на территории поликлиники, прививать, в процедурных кабинетах на Шестака и на Кузнецкой. На сегодняшний день у нас привито 40 детей. Все они перенесли вакцинацию хорошо. Никаких побочных эффектов не было.

– У вас есть обратная связь?

Э. М.: Да, на следующий день мы в обязательном порядке обзваниваем родителей, спрашиваем, как себя чувствуют дети. Хочется сказать, что, когда ребенок приходит на вакцинацию, его обязательно осматривают. И если старше 15 лет, то он дает сам согласие на медицинское вмешательство, на вакцинацию. Если он младше 15 лет, от 12 до 15, то с ним должен быть обязательно родитель, законный представитель, который дает согласие.

– Что может произойти после вакцинации, что можно считать нормой?

Э. М.: Все как при обычной вакцинации. Если читать инструкцию «ГамКовидВак М», «Спутник М», может быть что-то по типу грипп-подобного синдрома. Недомогание краткосрочное, головная боль, боль в суставах.

– А как показывает ваша обратная связь, происходит это? Вообще спокойно дети переносят?

Э. М.: Пока нет. Не было такого. Может быть боль в месте инъекции, то, что мы обычно всегда наблюдаем при обычной вакцинации. Все очень индивидуально, поэтому это все может быть, это совершенно нормальная реакция на вакцинацию.

– Что касается вашего района, как там происходит?

Е. У.: Что касается нашего района, порядок вакцинации детей и подростков единый. Мы действуем по тем же принципам, собираем согласия родителей, работаем с образовательными учреждениями, родители обращаются к нам с заявлениями.

А что касается взрослого населения, в принципе, у нас провакцинировано достаточное количество. Но, тем не менее, сейчас необходимо обратить особое внимание на граждан старше 60 лет, которые являются нашей основной группой риска. На группу беременных, у которых срок больше 22 недель и которых можно прививать «Спутником V». И, конечно, необходимо ревакцинироваться тем, у кого прошел период от 5 до 6 месяцев, можно даже и ранее.

После заболевания через 6 месяцев необходима первичная вакцинация, можно сделать ее «Спутником Лайт» или любыми другими вакцинами по показанию врача: «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВак».

По последним рекомендациям нашего Министерства здравоохранения, все медработники, сотрудники учреждений образования, соцзащиты, учреждений культуры, – то есть те, кто имеет большой круг общения, особенно с детским населением, должны быть 100% вакцинированы, если нет абсолютных противопоказаний для вакцинации, и 100% ревакцинированы.

Этой категории профессиональных работников рекомендуется проводить ревакцинацию двумя компонентами «Спутник V», чтобы была более надежная защита. Или той вакциной, которой они вакцинировались ранее, это «КовиВак» или «ЭпиВак», двумя компонентами. Ревакцинацию можно проводить, конечно, и вакциной «Спутник Лайт». Хочу добавить, что это самая эффективная мера профилактики на сегодняшний день, мы уже видим клинику, какие больные к нам поступают, с какими осложнениями. Заболевание лучше предупредить, чем потом заболеть в тяжелой форме.

Поэтому, пользуясь возможностью, я приглашаю всех к нам на вакцинацию, потому что у нас работают и стационарные вакцинальные пункты, и на наших фельдшерско-акушерских пунктах: в Карамышево, в Неелово, в Середке. У нас развернуты вакцинальные пункты – это Ледовый дворец и «Фьорд Плаза». Вакцина есть, ее достаточно, сотрудники наши на постах находятся, мы готовы привить любого желающего.

– Скажите, пожалуйста, на ревакцинацию надо записываться или можно прийти без записи?

Е. У.: Нет, не нужно. В торговые центры у нас обращаются без записи. Единственное, есть особенности вакцины, как сказала Эльвира Борисовна, они 5-дозовые, 2-дозовые, и они заморожены. Чтобы нам разморозить флакончик на 5 доз, нужно, чтобы пришло одновременно пять человек, чтобы вакцина не пропала.

– Скажите, я слышала, что если вы были в контакте с зараженным, с больным ковидом, то если человек вакцинированный, он не должен быть на карантине, если у него нет каких-то проявлений. Это так на самом деле?

Е. У.: Совершенно верно. На сегодняшний день, если у вас был контакт и человек вакцинирован, он не нуждается в самоизоляции. Более того: на сегодняшний день в связи с особенностями течения и изменениями инкубационного периода изменились сроки самоизоляции. Если у нас раньше было 14 дней, то теперь самоизоляция в течение 7 дней.

– Спасибо большое. Коллеги, благодарю, что пришли к нам, ответили на все подробно, еще раз напомнили о важности вакцинирования и профилактики заболевания коронавирусом. Спасибо большое! До свидания.